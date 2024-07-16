В Евросоюзе считают «катастрофичным» для Украины сценарий, при котором сенатор Джеймс Дэвид Вэнс станет вице-президентом США в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщила газета Politico.

В понедельник, 15 июля, Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты на грядущих президентских выборах. Трамп, в свою очередь, объявил кандидатом в вице-президенты сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил Politico, что Вэнс на посту вице-президента — «это катастрофа для Украины». Европа и без того была «в панике» из-за возможного переизбрания Трампа, но выбор Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты вызвал новые вопросы по поводу потенциальной новой администрации США, пишет издание.

В феврале 2024 года на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс заявил, что США необходимо пересмотреть отношение к поддержке Украины, а также пропустил встречу с украинской делегацией и другими сенаторами. До этого он признавался, что его не беспокоит судьба Украины.

«Честно говоря, мне на самом деле все равно, что произойдет с Украиной, так или иначе», — сказал Вэнс в интервью в 2022 году.

Сенатор также критиковал зависимость Европы от США в оборонных расходах и, в частности, обвинял Германию в том, что она не придерживается целевого показателя НАТО по расходованию не менее 2% ВВП на оборону.

Вэнс неоднократно выступал против помощи Киеву, утверждая, что Украине в конечном итоге придется пойти на территориальные уступки. В декабре 2023 года он в числе других сенаторов-республиканцев заблокировал законопроект о военной помощи Украине и Израилю.

«В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским и что мы должны положить конец этой войне. <…> Идея, что Украина отбросит Россию к границам 1991 года, была абсурдной — никто на самом деле в это не верил», — говорил Вэнс в эфире телеканала CNN.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Инаугурация нового лидера США состоится в январе 2025 года. По оценкам экспертов, произошедшее 13 июля покушение на Трампа в штате Пенсильвания увеличило шансы республиканца на победу.

Трамп назвал сенатора Вэнса кандидатом на пост вице-президента США. Что он говорил о конфликте России и Украины

Ожидается, что Демократическую партию на выборах представит действующий президент США Джо Байден. В конце июня он провалил дебаты с Трампом, после чего зазвучали призывы заменить его другим кандидатом, но сам Байден отказался выходить из предвыборной гонки.

Газета The New York Times (NYT) ранее писала, что в странах Европы растут опасения, связанные с возможным возвращением Трампа в Белый дом. Источники издания выразили мнение, что второй президентский срок миллиардера-республиканца может привести к распаду НАТО.