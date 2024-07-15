Покушение на экс-президента США Дональда Трампа значительно увеличило его шансы на победу в предстоящих выборах, полагает политолог Малек Дудаков. По его словам, в глазах американцев Трамп стал человеком, пострадавшим за свои убеждения.

В беседе с «Лентой.ру» политолог отметил, что по итогам опросов Трамп и до покушения обходил своего соперника, действующего президента Джо Байдена, а также собирал больше пожертвований.

«Кроме того, у демократов жуткий раскол после поражения Байдена на дебатах, многие выступают за то, чтобы снять этого кандидата», — напомнил Дудаков.

Он считает, что с репутационной точки зрения покушение стало выигрышным для Трампа, которого в США теперь воспринимают как мученика, чудом выжившего после стрельбы.

Однако до выборов еще четыре месяца, а избиратели могут быстро забыть случившееся, «учитывая безумный медийный фон в США», допускает политолог.

«Потому я бы не стал говорить об однозначно предрешенной победе Трампа, пока и у демократов есть шансы усилить свои позиции», — заключил Дудаков.

О том, что шансы Трампа победить на выборах в США выросли после покушения на его жизнь, говорят и другие эксперты. В частности, так считают специалист по политическим и избирательным процессам в США Евгений Минченко и научный руководитель Института США и Канады РАН, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Рогов.

Многие однопартийцы Трампа тоже полагают, что его шансы вернуться в Белый дом увеличились. В частности, конгрессмен-республиканец Деррик Ван Орден заявил Politico, что миллиардер, пережив покушение, «только что победил на выборах».

Уверенность в будущей победе Трампа выразил и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он написал в своем аккаунте в соцсети X, что Трамп «уже победил», «если его не убьют».

Покушение на Трампа: что известно

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Инаугурация нового лидера США состоится в январе 2025 года. У Демократической партии еще есть возможность сменить своего кандидата, однако это будет сложная и запутанная процедура, а собранные Байденом средства невозможно передать напрямую штабу его потенциального преемника — если только им не окажется вице-президент Камала Харрис.

Европейские СМИ утверждают, что в стане демократов хотели бы видеть кандидатом бывшую первую леди США Мишель Обаму. Financial Times недавно писала, что между «кланами» Джо Байдена, Барака Обамы и Хиллари Клинтон на почве предстоящих выборов сложились «натянутые отношения», в рамках которых происходят «столкновения». Несмотря на очевидные проблемы действующего президента (хотя Белый дом и его штаб отрицают их наличие), семья Байдена настаивает, чтобы он не выходил из предвыборной гонки.