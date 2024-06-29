Президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки, если такое решение примут его семья и ближайшие сторонники, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По данным агентства Bloomberg, доноры Демократической партии считают, что Байдена нужно заменить другим кандидатом.

По сообщению Axios, в группу людей, которые принимают связанные с Байденом решения, входят его супруга Джилл, младшая сестра Валери и 85-летний Тед Кауфман — давний друг и советник президента.

Решение о выходе Байдена из президентской гонки станет «шокирующим», если будет принято, отмечает Axios. Если же Байден продолжит борьбу за новый срок, то лишь по той причине, что близкие верят в его шансы победить республиканца Дональда Трампа — более высокие, чем у вице-президента Камалы Харрис, пишет издание.

До дебатов Демпартия была полностью сплочена вокруг Байдена и Харрис (она баллотируется как «running mate», то есть кандидат в вице-президенты), которые получили более 99% голосов на прошедших праймериз.

Bloomberg пишет, что «мало кто, если таковые вообще есть, мог бы убедить Байдена отказаться от участия», и самый важный из этих людей — первая леди США, но она после дебатов сказала мужу, что он «проделал отличную работу» и «знал все факты».

По информации издания, доноры Демпартии после неудачного выступления Байдена на дебатах с Трампом стали обмениваться «яростными электронными письмами» и пришли к выводу, что «единственная надежда для демократов» — это смена кандидата.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня. По оценкам зрителей, действующий глава государства провалил дебаты. Сам Байден после критики признал, что уже немолод. Однако он поспешил заверить избирателей, что не стал бы баллотироваться, если бы не верил «всем сердцем и душой» в своей способности продолжить работу на президентском посту.

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Заменить Байдена другим кандидатом уже призвала редакционная коллегия The New York Times (NYT), которая отметила, что демократ на дебатах с трудом отвечал на провокации и что американцы своими глазами увидели «возраст и немощь» главы государства. Редколлегия NYT назвала Трампа серьезной угрозой демократии, призвав Демпартию выдвинуть ему сильного конкурента.

При этом директор по связям с общественностью кампании Байдена Майкл Тайлер продолжает утверждать, что разговоры о подборе нового кандидата не ведутся. По его словам, Байден «абсолютно настроен» снова провести дебаты с Трампом 10 сентября.

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Старший научный сотрудник аналитического центра Брукингского института, член Национального комитета Демократической партии (DNC) и автор книги «Основная политика» Элейн Камарк назвала три возможных сценария выхода Байдена из президентской гонки: