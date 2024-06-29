Редколлегия The New York Times (NYT) призвала Демократическую партию США выдвинуть на президентские выборы кого-то взамен Джо Байдена. Обращение последовало за провальными для главы государства дебатами.

На прошедших 27 июня теледебатах с представляющим республиканцев Дональдом Трампом Байден с трудом отвечал на провокации, и американцы своими глазами увидели «возраст и немощь» главы государства, пишет редакция NYT. В результате, по данным CNN, 67% зрителей присудили победу Трампу.

Обозреватель New York Times Томас Фридман — один из немногих представителей СМИ, с которыми Байден регулярно общается — написал, что дебаты заставили его «плакать», и сказал, что президент должен выйти из гонки.

В редакционной статье кандидат от Республиканской партии назван серьезной угрозой демократии, «непредсказуемым и своекорыстным» человеком, «недостойным доверия общества», который систематически пытался подорвать честность выборов. В NYT напомнили, что раскрытая программа на 2025 год, раскрытая его сторонниками, позволит осуществить «самые крайние из его обещаний и угроз».

Дряхлый старик и лживый нарцисс: реакции западных СМИ на дебаты Байдена и Трампа

Авторы обращения считают, что на дебатах Байден не раз обрывал предложения, не закончив фразу, «с трудом пытался объяснить», чего добьется в ходе второго президентского срока, и не смог призвать своего оппонента к ответу за «ложь, провалы и пугающие планы».

Редакция NYT отказывается списывать провал Байдена на «плохой вечер» или предполагаемую простуду, поскольку случившееся «подтвердило опасения, которые накапливались в течение нескольких месяцев или даже лет».

При этом редакция NYT признает, что Байден был «замечательным президентом», при котором страна «процветала» и приступила к решению долгосрочных задач, а «раны», нанесенные в период правления Трампа, начали заживать.

«Но величайшая государственная услуга, которую Байден может оказать сейчас, — это объявить, что он не станет баллотироваться на переизбрание», — говорится в статье.

Ее авторы выразили уверенность, что среди демократов есть потенциальные конкуренты Трампу, и у партии «нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками» двух нынешних кандидатов.

Призыв сменить Байдена поступил и из Великобритании. Министры консервативного британского кабинета убеждены, что вместо нынешнего президента нужен более молодой кандидат, и в частном порядке призывают Демпартию США «быстро избавиться от Байдена», пишет The Telegraph. По данным издания, эти призывы сформулированы «в удивительно откровенных выражениях».

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер отказалась комментировать дебаты. Но в частном порядке представители партии заявили, что встревожены. «Очевидно, ухудшающееся физическое и психическое состояние Байдена стало постоянной темой разговоров в дискуссиях с прогрессивными союзниками в Америке и Европе», — пишет Bloomberg.

Без шпаргалок в прямом эфире: что нужно знать о первых дебатах Трампа и Байдена

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети Х обратился к античной истории, упомянув «великого императора Марка Аврелия», который «облажался с преемственностью, передав эстафету своему беспомощному сыну Коммоду (тому самому, из «Гладиатора»), чье катастрофическое правление положило начало упадку Рима».

«Важно уметь управлять своим путем в закат», — резюмировал глава польской дипломатии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, когда его попросили оценить итоги первых дебатов, заявил: «Я боялся этого, в том смысле, что следовало ожидать, что в прямой конфронтации, в дебатах президенту Байдену будет нелегко. Должны ли демократы менять своего кандидата? У них определенно есть проблемы».

Норберт Реттген, старший депутат главной правоцентристской оппозиционной партии Германии и бывший председатель парламентского комитета по иностранным делам, заявил на X: «Демократы должны сменить лошадей».

Бывший премьер-министр Словении Янез Янша рассказал, как несколько месяцев назад поспорил, что в ноябре Байдена не будет в избирательных бюллетенях.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который посетит Россию в июле, чувствует себя более комфортно с Трампом, заявили индийские официальные лица на условиях анонимности. Они отметили слабую работу Байдена и то, что Трамп полон энергии.

В китайской соцсети Weibo высмеивают как кандидатов, так и сами дебаты. «Один старик пытается убедить людей, что он не сумасшедший, а другой — что он не старик», — написал один из пользователей.

Американский предприниматель Вивек Рамасвами, который боролся за выдвижение кандидатом от республиканцев, в соцсети X выразил уверенность в том, что Байден «на самом деле не управляет страной». «Что вызывает неприятный вопрос: кто же это делает?» — добавил Рамасвами. «Может быть, никто», — написал в ответ владелец соцсети, предприниматель Илон Маск.

При этом директор по связям с общественностью кампании Байдена Майкл Тайлер продолжает утверждать, что разговоры о подборе нового кандидата не ведутся. По его словам, Байден «абсолютно настроен» снова провести дебаты с Трампом 10 сентября.

Можно ли заменить Байдена другим кандидатом

Политолог Константин Калачев заявлял Инфо24, что демократы ждали дебатов, чтобы посмотреть, как они пройдут, и в крайнем случае сменить кандидата.

Старший научный сотрудник аналитического центра Брукингского института, член Национального комитета Демократической партии (DNC) и автор книги «Основная политика» Элейн Камарк заявила Reuters, что для замены партийного кандидата есть соответствующая процедура, но она будет запутанной.

«Chill the f*** out»! Будет ли Демпартия США менять своего кандидата в президенты

Камарк напомнила, что официально Демпартия не объявит своего кандидата до конца лета, поэтому у нее еще есть время для маневра. По словам эксперта, есть несколько сценариев выхода Байдена из президентской гонки:

он может сам объявить об отказе от участия в выборах прямо сейчас,

другие кандидаты-демократы могут бросить ему вызов, переманив на свою сторону тех делегатов, голоса которых он получил,

он может уйти после съезда партии в Чикаго в августе, предоставив партийному Национальному комитету возможность выбрать другого кандидата, который будет баллотироваться вместо него.

Однако, подчеркивает эксперт, решающее значение во всем этом играет сам Байден, которому придется либо согласиться на прекращение кампании, либо столкнуться с каким-то соперником на поздней стадии избирательного процесса и вступить в противостояние.

«До сих пор Байден не проявлял никаких признаков желания отойти в сторону, и никто из оппонентов не бросил ему прямой вызов», — констатировала Камарк.

Если Байден откажется участвовать в выборах, то голоса 4 тысяч делегатов «освободятся», и за них будут конкурировать другие потенциальные кандидаты. «Скорее всего, между тяжеловесами Демократической партии, претендующими на эту должность, начнется своего рода борьба за власть», — предполагает Камарк.

Для выдвижения кандидатам надо будет получить подписи 600 делегатов съезда. Ожидается, что всего их соберется около 4672. Если никто не соберет большинства голосов, состоится «посреднический съезд», на котором делегаты и руководство партии проведут переговоры, чтобы выдвинуть кандидата. Состоится поименное голосование — возможно, в несколько раундов. Последний «посреднический съезд», когда демократам не удалось выдвинуть кандидата в первом туре голосования, проводился в 1952 году.

Если Байден согласится сойти с дистанции уже после съезда, 435 членов Демократического национального комитета выберут ему замену на специальной сессии. Для выдвижения этот кандидат должен будет заручиться поддержкой минимального числа членов комитета — возможно, около 60, пояснила Камарк.

«Байден держит мертвой хваткой делегатов и аппарат своей партии, а это означает, что только он может принять решение о выходе из гонки», — пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что «мало кто, если таковые вообще есть, мог бы убедить его отказаться от участия», и самый важный из этих людей — первая леди США Джилл Байден, а она после дебатов сказала мужу, что он «проделал отличную работу» и «знал все факты».

Кем демократы могут заменить Байдена

Обозреватель газеты The Washington Post Аарон Блейк привел список возможных кандидатов, которых демократы теоретически могут выдвинуть вместо Байдена. Первую строчку списка заняла вице-президент Камала Харрис, которая, впрочем, «столь же непопулярна, как и Байден».

Далее следуют Гретхен Уитмер — губернатор Мичигана, которая, по мнению Блейка, является «реальной альтернативой», — и министр транспорта Пит Буттиджич. Последний был одним из кандидатов от демократов на предыдущих президентских выборах, но весной 2020 года решил прекратить кампанию.

Помимо них, в список возможных кандидатов от демократов вошли:

губернатор Пенсильвании Джош Шапиро;

губернатор Колорадо Джаред Полис;

губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом;

сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок;

бывшая первая леди Мишель Обама, на которую в кругах демократов якобы делали ставки;

сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар;

губернатор штата Кентукки Энди Бешир.

В США 27 июня прошли первые дебаты действующего и предыдущего лидеров страны Джо Байдена и Дональда Трампа, которые добиваются нового президентского срока. По оценкам зрителей, действующий глава государства провалил дебаты. Сам Байден после критики признал, что уже не молод и участвует в дебатах не так хорошо, как раньше. Тем не менее он отметил, что не стал бы баллотироваться, если бы не верил «всем сердцем и душой», что работа ему по силам. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, а инаугурация победителя состоится в январе 2025 года.