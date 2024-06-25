Глава индийского правительства Нарендра Моди прибудет в Москву с официальным визитом 8 июля, утверждает газета The Tribune со ссылкой на свои источники. По их словам, целью поездки является укрепление двусторонних отношений.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что обе стороны как раз сейчас готовят этот визит, и назвать его точные даты пока невозможно, поскольку Москва и Нью-Дели должны «объявить о них согласованно».

Визит Моди в Москву состоится в начале июля и продлится два дня, сообщил ТАСС источник, близкий к новому составу парламента Индии.

Предстоящая поездка Моди важна тем, что это самостоятельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС (который, как ожидается, состоится в сентябре в Казани) и запланированный вскоре после того, как индийский премьер в третий раз возглавил правительство — а российский лидер Владимир Путин был переизбран на пятый срок, пишет Tribune.

В последний раз Моди посещал Россию в 2019 году, совершив поездку во Владивосток, а в Москве не бывал почти 10 лет — с 2015 года.

Tribune отмечает, что после начала военной операции на Украине Россия, даже сдерживаемая западными санкциями, обошла Саудовскую Аравию в мировом рейтинге импортеров сырой нефти — именно благодаря ее поставкам в Индию, предложив этой «чувствительной к ценам» стране ощутимую скидку и расчеты в дирхамах. Специалисты финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA) называли Индию в числе пяти стран, «отмывающих» российскую нефть.

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По данным аналитической компании Kpler, занимающейся сырьевым рынком, продажи российской нефти в Индию растут каждый месяц. Объемы поставок в марте оказались на 6% больше февральских и достигли четырехмесячного максимума (1,7 млрд баррелей в день).

В апреле рост продолжился, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы проигнорировали западные санкции против российского государственного нефтетранспортного синдиката «Совкомфлот» и закупали по 1,96 млн баррелей в день — а это рекордный показатель с июля 2023 года.

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На Россию теперь приходится 40% всего импорта нефти в Индию, которая перерабатывает значительное количество российского сырья и перепродает Европе с высокой прибылью, поскольку европейским нефтеперерабатывающим заводам запрещено покупать его напрямую.

Кроме того, по-прежнему сохраняется — хотя и снижаясь — зависимость Индии от российского оружия и запчастей, которые намного дешевле, чем сопоставимые закупки на Западе, и хорошо знакомы индийским военным, работающим с ними на протяжении десятилетий.

«Неудивительно, что в последние два года Индия вела свои отношения с Россией по тонкой линии, остро осознавая при этом, что США внимательно наблюдают за их развитием», — отмечает Tribune.

Издание напомнило, что Индия отказалась критиковать действия России на Украине, ограничившись общими заявлениями, и отказалась подписать проукраинское коммюнике, опубликованное по итогам недавнего мирного саммита в Швейцарии.

Индолог Алексей Куприянов ранее пояснял RTVI, что Индия воспринимает Россию как «старого друга», способного «помочь сбалансировать свою политику при необходимости».

«Что касается простого народа, то в массе своей он относится к нам очень хорошо. <…> Если внезапно индийское правительство решит предпринять некие резкие антироссийские акции (хотя это сложно представить), то народ этого просто не поймет. <…> Если политик скажет, что надо задружиться с Китаем и разорвать связи с Россией, избиратель немного обалдеет от услышанного. Такого человека, скорее всего, просто не изберут, потому что посчитают больным», — убежден эксперт.