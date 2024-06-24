Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций. Совет ЕС отмечает, что он направлен на «такие дорогостоящие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля», а также «еще больше затрудняет обход ограничений ЕС».

«Пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц», — говорится в сообщении.

Среди попавших под санкции физических лиц: певец Шаман, певица Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин, главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, основатель корпорации AEON Роман Троценко, гендиректор и президент издательского дома News Media Арам Габрелянов, президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев, глава АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, губернатор Орловской области Александр Грушко и другие.

Среди организаций, против которых Евросоюз ввел санкции, числятся «Совкомфлот», «Уральские авиалинии», международный детский центр «Артек», общественный фонд имени Кадырова и Белорусский союз молодежи.

Кроме того, ограничения коснулись транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Такую меру совет ЕС объясняет необходимостью сократить значительные доходы, которые Россия получает от продажи и транспортировки СПГ в третьи страны.

Также ЕС запретил новые инвестиции, предоставление товаров и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ-2» и «Мурманск-СПГ». Будет введены ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе.

Среди прочего, Евросоюз впервые принял меру, направленную на определенные суда, способствующие российской военной операции, отмечает Совет ЕС. Так, 27 судам запретили входить в европейские порты, компаниям ЕС запретили оказывать им услуги.

Особенное внимание в новом пакете санкций уделяется защите от обхода ограничений. Согласно документу:

европейские компании должны «прилагать все усилия» для того, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не обходили санкции;

компании, которые занимаются продажей вооружения, обязаны внедрить механизмы комплексной проверки, которые способные выявлять и оценивать риски реэкспорта в Россию и снижать их;

операторы ЕС, которые передают промышленные ноу-хау для производства вооружения коммерческим партнерам из третьих стран, должны включать договорные положения, гарантирующие, что такие ноу-хау не будут использованы для товаров, предназначенных для России.

Ограничения коснулись и Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — российского аналога SWIFT, который разработал Центробанк. Теперь работающим за пределами России организациям ЕС будет запрещено подключаться к системе СПФС.

Помимо этого, политические партии, неправительственные организации, аналитические центры и СМИ не смогут получать финансирование от источников в России. Совет ЕС подчеркивает, что эти меры не помешают медиа осуществлять другую деятельность в ЕС, например, проводить исследования и брать интервью.

Также Совет решил расширить запрет на полеты в ЕС — 14-й пакет санкций вводит ограничение на посадку или полет над территорией ЕС самолетов, которые выполняют частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России. Изменился и запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом. Теперь он распространяется на операторов ЕС, которые на 25 % или более принадлежат российскому физическому или юридическому лицу.

В числе прочего, Совет ввел экспортные ограничения в отношении 61-й компании (часть из них из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ), которые, по версии Брюсселя, помогают России с поставками товаров и технологий двойного назначения.

Согласно новому пакету санкций, компании ЕС смогут требовать компенсации ущерба, нанесенного российскими компаниями в результате введения санкций и экспроприации. Также создается инструмент для составления списка компаний, на которые распространяется запрет на проведение операций за вмешательство в арбитражную и судебную компетенцию.

Кроме того, ЕС запретил продавать, ввозить или передавать в Россию украинские культурные ценности, «если есть разумные основания подозревать, что эти товары были незаконно вывезены из Украины».