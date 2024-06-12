США расширили санкции против России — под ограничения попали более 300 юр- и физлиц, сообщается на сайте американского Минфина. Санкции в том числе коснулись зарубежных граждан и компаний из Болгарии, Казахстана, Киргизии, КНР, Сербии, Южной Африки, Турции, ОАЭ и других стран, чьи товары и услуги, как заявило ведомство, позволяют российской стороне поддерживать военные усилия и обходить введенные ранее ограничения.

Санкции введены, в частности, против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). По версии американского ведомства, Мосбиржа позволяет россиянам и гражданам «дружественных стран» получать прибыль «от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия». Мосбиржа вслед за введением санкций объявила о прекращении торгов долларами и евро.

Под ограничения США также попали проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобычу», холдинг «Синара — транспортные машины» и акционерное общество «Российская национальная перестраховочная компания», которое было создано в 2016 году для обеспечения защиты лиц, находящихся под санкциями

Ограничительные меры также введены в отношении страховой компании «Согаз». Она заявила, что продолжит работать в штатном режиме и будет «в полной мере выполняет обязательства перед клиентами».

«»Согаз» заранее прорабатывал возможные сценарии развития событий и в полной мере готов к работе в условиях введенных санкций», — cообщили в компании.

Под ограничения попало и движение детей и молодежи «Движение первых», созданное в 2022 году.

Среди физических лиц в санкционном списке оказалась глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая в марте этого года встречалась с президентом России Владимиром Путиным и просила его поднять в ООН проблему давления на Гагаузию со стороны Кишинева.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, введенные против России санкции наносят удар по оставшимся у страны «путям поставки материалов и оборудования за рубеж, включая зависимость от критически важных поставок из третьих стран».

«Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, занимающихся военной экономикой России, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшаем возможности России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам», — говорится в заявлении американского Минфина.

Среди прочего, Минфин предупредил иностранные финансовые учреждения о рисках вторичных санкций за проведение операций с российскими финансовыми организациями, включая Сбербанк и ВТБ.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя новые американские санкции, заявила, что «агрессивные действия» США не останутся без ответа.