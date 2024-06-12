ЦБ после прекращения торгов долларами и евро на Мосбирже будет определять официальные курсы этих валют при помощи банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — подчеркивает ЦБ.

Ранее 12 июня США включили в санкционный список Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). НКЦ выступает посредником в сделках с валютой на бирже.

Вслед за этим Мосбиржа объявила, что с 13 июня прекращает торги с долларами и евро. «На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги [с 13 июня] осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро», — подчеркнула площадка.