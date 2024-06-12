Мосбиржа с 13 июня прекратит торги с долларами и евро в связи с санкциями США. Об этом сообщается на сайте площадки.

«На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги [с 13 июня] осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро», — говорится в сообщении.

На фондовом и денежном рынках, а также рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги будут осуществляться по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро. На срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме.

Мосбиржа подчеркивает, что обладает «всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров».

Ранее 12 июня США включили в санкционный список Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). НКЦ выступает посредником в сделках с валютой на бирже.

Как заявил американский Минфин, Владимир Путин «одобрил ряд мер по дальнейшему привлечению капитала через «Мосбиржу» как от российских, так и от зарубежных лиц из «дружественных стран», расширяя возможности как для россиян, так и для иностранцев получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в российский суверенный долг, российские корпорации, а также ведущие российские оборонные предприятия».