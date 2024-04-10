Если Молдова в ответ на объявление независимости Гагаузской автономии введет туда войска, то регион обратится за помощью ко всем, включая Россию. Об этом РИА Новости заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — сказала глава региона.

По ее словам, Гагаузская автономия хочет остаться в составе Молдавии, но будет «принимать меры», если власти страны решат объединиться с Румынией. «Потому что мы хотим быть, жить в независимой Республике Молдова», — пояснила Гуцул.

Гагаузия — автономное образование в составе Молдовы. 6 марта глава Гагаузии приехала в Россию и встретилась с президентом Владимиром Путиным. По словам главы региона, она попросила российское руководство поднять в ООН проблему давления на Гагаузию со стороны Кишинева. Гуцул отметила, что Путин пообещал поддержку автономии на международной арене. Она также заявила, что молдавские власти ищут способы наказать ее за встречу с президентом России.

4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил поддержку идее объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе, если последняя вступит в Европейский союз.

В ответ на это Гуцул сказала, что при любых начинаниях по объединению Молдовы с Румынией Гагаузия немедленно начнет отделение от страны и вернется к независимой Гагаузской республике (непризнанное государство существовало в 1990—1995 годах).

Глава МИД Молдовы Михаил Попшой ранее рассказал RTVI, что надо работать и сотрудничать с гражданами в Гагаузии. «Мы очень открыты для того, чтобы пытаться продвигать те ценности и те материальные блага, если хотите, которые предоставляет Евросоюз. На самом деле Гагаузия за последние несколько лет очень много помощи получила от Евросоюза и от других партнеров, в том числе от Турции. Есть лишь дефицит осознания и понимания этой помощи», — отметил он.

По словам министра, многие граждане просто не знают, что, например, их дети ходят в детский сад, который был отремонтирован деньгами из бюджета Румынии. «Или идут по дороге, которая отремонтирована деньгами из бюджета Турции», — отметил он.