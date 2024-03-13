Молдова пока не рассматривает вопрос о сближении с НАТО — идея о вступлении в альянс сегодня не пользуется достаточной поддержкой среди граждан страны. Об этом министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой заявил в интервью Алексею Венедиктову* в программе «Если наступит завтра» на RTVI. Глава МИД также рассказал, какую ошибку Кишинев допустил в отношении Гагаузии, как планирует интеграцию с Приднестровьем и почему увеличивает расходы на оборону.

Об авиасообщении

Молдова приостановила авиасообщение с Россией после начала боевых действий на Украине в 2022 году. В сентябре 2022 года компания Air Moldova заявила, что возобновит рейсы в Москву. Однако правительство Молдовы запретило делать это и назвало заявление перевозчика безответственным. «В нынешних условиях осуществление рейса Кишинев — Москва не представляется возможным, в связи с тем, что нет надлежащих гарантий безопасности пассажиров», — говорилось в решении органа гражданской авиации республики.

Хочется верить, что в скорейшем будущем настанет мир, настанет возможность летать. Но для этого Украина должна иметь контроль над своей территорией, иметь свой суверенитет <…> Air Moldova как компании практически не существует, она компания-банкрот, потому что беглый олигарх Илан Шор <…> успешно угробил эту компанию, как и многое другое в Республике Молдова, и эта компания точно в скором будущем летать не сможет.

Решение частных компаний — это решение частных компаний. Государственных компаний в Республике Молдова в сфере авиа на данный момент нет.

Республика Молдова присоединилась к большинству санкций. Но в том, что касается, например, полетов, то тут не только санкции, тут есть объективные факторы безопасности. Поэтому Республика Молдова будет и дальше относиться очень серьезно к этому вопросу.

О нейтральном статусе

Молдова не может быть частью военных блоков. Но Молдова имеет суверенную внешнюю политику и может сотрудничать на политическом уровне, даже в сфере безопасности, как это мы делаем уже 30 лет <…> В Евросоюзе есть несколько нейтральных стран, одно другому не противоречит. Поэтому мы однозначно стремимся [в ЕС], и уже есть серьезный прогресс в том, что касается наших европейских перспектив.

О каком-то членстве в НАТО на данный момент речь идти не может, потому что нет достаточно поддержки в обществе. Но обсуждать эту тематику надо <…> Надо иметь свободную публичную дискуссию о всех «за» и «против» и в таком демократическом процессе принять решение.

Но это будет более длительная перспектива. На данный момент речь о вступлении или о каком-то более близком сотрудничестве [с НАТО] кроме того, что у нас было до сих пор, пока не идет.

Об отношении молдаван к вступлению в ЕС

В июне 2022 года Молдова и Украина получили статус кандидатов на вступление в Европейский Союз. Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что осенью 2024 года в стране пройдет референдум о вступлении в ЕС. Если большинство граждан поддержат европейский курс, он будет закреплен в конституции.

По данным социологических опросов, большинство, свыше 60% [поддерживают вступление]. Это граждане, которые [живут] в стране, но у нас есть большая диаспора, где поддержка еще больше. В большинстве своем граждане поддерживают и понимают.

Мы будем работать усердно над тем, чтобы данная поддержка отражалась и в референдуме, который будет у нас где-то в конце октября. Для того чтобы показать и доказать всем внутри страны, что у нас есть консенсус на национальном уровне. Ну, и Востоку показать, что граждане Республики Молдова знают, осознают, где хотят видеть свое будущее, для того чтобы всякого рода попытки свернуть нас с этого пути были тщетными.

Если не считать несколько маргинальных партий, особенно беглого олигарха [Илана Шора], который на данный момент является практически инструментом Кремля в Республике Молдова, в большинстве своем большие партии, традиционные, т. н. политический мейнстрим, либо поддерживают, либо, можно сказать, не против [вступления в ЕС]. Есть партии, которые более двояко относятся, но, по крайней мере, они не афишируют какой-то негативной открытой позиции.

О настроениях в Гагаузии

Гагаузия — автономное образование в составе Молдовы. 6 марта глава Гагаузии Евгения Гуцул приехала в Россию и встретилась с президентом Владимиром Путиным. По словам Гуцул, она попросила российское руководство поднять в ООН проблему давления на Гагаузию со стороны Кишинева. Гуцул утверждает, что Путин пообещал поддержку автономии на международной арене. Она также заявила, что молдавские власти ищут способы наказать ее за встречу с президентом России.

На парламентских выборах партия, которую я представляю, набрала довольно-таки небольшое количество голосов в Гагаузкой автономии, в Приднестровском регионе. Но это не значит, что это как-то влияет на результат [референдума]. В демократических процессах, в демократических странах решает большинство. Некоторые регионы, некоторые части города, некоторые улицы, некоторые дома могут иметь иное мнение, но результат, решение берется сообща, всей страной.

Надо работать, надо сотрудничать с нашими гражданами в Гагаузии. Мы очень открыты для того, чтобы пытаться продвигать те ценности и те материальные блага, если хотите, которые предоставляет Евросоюз. На самом деле Гагаузия за последние несколько лет очень много помощи получила от Евросоюза и от других партнеров, в том числе от Турции. Есть лишь дефицит осознания и понимания этой помощи.

Многие граждане просто не знают, что, например, их дети ходят в детский сад, который был отремонтирован деньгами из бюджета Румынии. Или идут по дороге, которая отремонтирована деньгами из бюджета Турции. Либо работают на мелком или среднем предприятии, открытом на деньги Евросоюза или США. Не зная это, они чаще являются жертвами российской пропаганды, которая им много лет продвигает одно видение мира. И вот те хорошие вещи, которые происходят в Республике Молдова, в том числе с поддержкой Евросоюза, многие граждане просто не знают [о них]. И это, что называется, наше упущение, наша недоработка.

О вступлении в ЕС и проблеме Приднестровья

Мы слышим разные мнения. Есть позиция, что без реинтеграции [Приднестровья] перспектив мало, и есть прецедент Кипра. Сразу оговорюсь, мы не рассчитываем на прецедент Кипра.

Мы будем все усилия прилагать к тому, чтобы новые перспективы [вступления в ЕС], в первую очередь экономические <…> [стали] серьезным позитивным фактором для реинтеграции <…> Иного пути, кроме как мирная реинтеграция за счет экономических преференций, мы не видим. Военное решение не рассматривалось и не рассматривается ни в коей мере.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство, расположенное преимущественно на левом берегу Днестра, до 1991 года эта территория входила в состав Молдавской ССР. По официальным данным, население ПМР насчитывает почти 460 тыс. человек, из них 220 тыс. имеют российское гражданство. В регионе находятся российские миротворцы. 28 февраля 2024 года съезд депутатов Приднестровья всех уровней принял резолюцию с обращением к России за помощью «в условиях усиления давления Молдовы».

О российских войсках в Приднестровье

Любая чужая армия на своей территории, которая находится там вопреки желаниям, позиции конституционных властей страны, — это, мягко говоря, неприятно, и это угроза. Насколько это большая угроза, судить, наверное, военным.

Но точно с точки зрения международного права нахождение российских войск на территории Республики Молдова противозаконно. Мы настаивали и будем настаивать и очень надеемся, что вместе с нашими международными партнерами найдем аргументы для того, чтобы Российская Федерация эти войска вывела <…> На самом деле какой-то реальной пользы для России от этого контингента, ну, очень мало <…> Уже довольно-таки понятно всем, думаю, даже тем, кто настроены к нам скептически, что какое-либо другое, кроме мирного, решение рассматриваться Республикой Молдовой никак не может.

Об угрозе госпереворота в Молдове

Санду не раз обвиняла Россию в попытке организовать государственный переворот в Молдове. В марте 2024 года она заявила на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, что Россия стремится контролировать Молдову через энергошантаж, дезинформацию, за счет спонсирования протестов, вмешательства в выборы, попыток госпереворота.

К великому сожалению, это не фигура речи, это планы, которые нам известны, были некоторого рода попытки. Да и сейчас мы видим некоторые попытки Кремля через тех же беглых олигархов.

Представьте себе цинизм ситуации, когда гражданин украл 12% ВВП из беднейшей страны Европы (Попшой имеет в виду Илана Шора. — прим. RTVI). Попытайтесь поставить этот процент даже в контексте ВВП России либо любой другой страны: 12% — это немало. И вот после такого сейчас этими ворованными деньгами пытается подкупать протестующих, чтобы смести законное правительство, легитимное правительство страны.

Были протесты, попытки дестабилизировать, расшатывать ситуацию, и так трудную, в нашем регионе, подкуп избирателей, который мы видели в Гагаузской автономии и в других выборах.

Об интеграции с Румынией

В 1918-1940 годах территория современной Молдовы на правом берегу Днестра находилась в составе Румынии, а в 1940-м была включена в Советский Союз. Была образована Молдавская ССР, в которую вошло и левобережье (территория нынешнего Приднестровья), до этого бывшее частью Украинской ССР.

Вопрос реинтеграции с Румынией на повестке дня не стоял. В Республике Молдова есть большое количество граждан, но не большинство, далеко не большинство, которые всегда ратовали, ратуют и будут дальше поддерживать [реинтеграцию]. Это их чаяние, в демократическом процессе все имеют право на свое мнение. Данный процент граждан пока далек от 50 плюс один голос, поэтому этот вопрос не может стоять на повестке дня.

В том, что касается европейской интеграции, там давно превысило 50%. [Поскольку] Евросоюз является пространством без границ, то на самом деле эта реинтеграция в каком-то смысле происходит в большой европейской семье — там, где находится и Румыния, и наши большие друзья Прибалтика, Польша, Франция, Германия. Все страны, которые поддерживают и очень хорошо относятся к Республике Молдова. И во многих из этих стран есть большие молдавские диаспоры, которые чувствуют себя там очень хорошо.

О двойном гражданстве

Где-то между одной третью и половиной граждане Республики Молдова имеют румынские паспорта. Поэтому вопрос о евроинтеграции как бы стоит в немножко ином русле, чем в случае других стран-кандидатов. Мы, что называется, одной ногой уже член Евросоюза, потому что почти половина страны являются полноценными гражданами Евросоюза, имея гражданство страны — члена Евросоюза.

У некоторых граждан Молдовы есть гражданство Болгарии, тоже члена Евросоюза. В Тараклийском районе и в Кишиневе очень много болгар, граждан Республики Молдова <…> Иметь двойное или несколько гражданств — это лишь позитивный фактор, это лишь подспорье для развития двусторонних контактов между странами, между гражданами.

О российских паспортах у жителей Приднестровья

[Поскольку] 95%, наверное, имеют молдавское гражданство, то <…> на поверхности, что называется, это не должно быть проблемой. Но есть многие граждане, которые имеют тесные связи или, может, являются представителями российских спецслужб. Я не о всех, далеко не о всех, но в этом разница <…> Проблемой должны являться индивидуальные личности, которые способствовали сепаратизму или являются агентами влияния или просто агентами Кремля.

А среднестатистический гражданин, который просто хочет получить либо те $10 или $15, которые когда-то российское правительство платило, либо какие-то другие преференции, [либо] путешествовать беспрепятственно в Россию… Это побудило и многих граждан правого берега Республики Молдова получить российское гражданство.

О росте военных расходов Молдовы

Инвестиции в оборону в нашей стране за последние 30 лет были мизерные, их почти не было, поэтому сейчас данное повышение [идет] практически от ничего.

У нас от ВВП всегда было где-то 0,3%, мы в новой стратегии национальной безопасности поставили для себя таргет в 1%, но это на среднесрочную перспективу. Пока в этом году у нас, кажется, 0,55%. Я иногда смотрю на бюджеты футбольных клубов Европы, того же «Реала Мадрида», который, кстати, два года назад проиграл тираспольскому «Шерифу», других больших футбольных клубов, и у них линия обороны стоит дороже, чем наши инвестиции в национальную армию.

Поэтому инвестировать еще есть куда, и те очень скромные инвестиции, которые на самом деле мы провели в этом году, не идут ни в какие сравнения с теми вызовами, которые перед нашей страной стоят, к великому сожалению.

О газе

Республика Молдова уже полтора года, кажется, как прекратила свои отношения с «Газпромом». Республика Молдова не импортирует газ, не закупает его у «Газпрома», мы закупаем его на международном рынке.

Мы закупаем его у международных трейдеров по рыночной цене. Летом он весьма дешевый. Закупаем его и складываем в хранилище на зиму — так, как мы должны были делать на самом деле давным-давно. Не совсем понятно, как предыдущие власти Молдовы не заботились настолько об энергетической безопасности страны, чтобы быть на крючке «Газпрома» все эти 30 лет. Сейчас же мы имеем возможность покупать газ на международном рынке, и в этом смысле нет этой зависимости, которая была 30 лет.

Об украинских беженцах

Через Республику Молдова прошло около 1,4 млн украинских беженцев. Сейчас меньше 100 тыс. осталось в Республике Молдова.

Всем гражданам Украины, которые нуждаются в нашей помощи, Республика Молдова всецело, несмотря на наши скромные возможности, будет помогать, потому что это, в конце концов, не только правильно по-соседски, это и правильно по-христиански, это правильно по-человечески.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов