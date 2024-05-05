В кругах американских демократов ходят слухи, что на съезде партии в Чикаго в августе 2024 года президент США Джо Байден «сделает грандиозный жест», объявив о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него бывшую первую леди Мишель Обаму, пишет Der Spiegel.

Возможность выдвижения супруги бывшего президента США Барака Обамы обсуждается в Вашингтоне настолько серьезно, что Демократическая партия включила ее в свои опросы общественного мнения о потенциальных кандидатах, отмечает издание.

Газета The New York Post опубликовала колонку о том, что супруги Обама якобы призывают Байдена не баллотироваться на новый срок. Мишель Обама отрицала, что они с мужем против участия действующего президента в новых выборах. Ее пресс-секретарь передала СМИ заявление, в котором говорилось, что Барак и Мишель Обама полностью поддерживают предвыборную кампанию Байдена и его вице-президента Камалы Харрис.

Тем не менее букмекерские конторы в США по-прежнему рассматривают 60-летнюю бывшую первую леди как одного из самых многообещающих потенциальных кандидатов на ноябрьских президентских выборах.

«Эти фантазии являются продуктом глубокого разочарования. Никогда прежде в истории США не сталкивались друг с другом два кандидата, которые были бы настолько непопулярны. Две трети американцев считают 81-летнего Байдена слишком старым, чтобы руководить страной еще четыре года. Многие боятся Трампа, который в свои 77 лет не намного моложе и по несколько дней в неделю проводит в суде из-за обвинения в попытке купить молчание порноактрисы», — анализирует ситуацию Spiegel.

По оценке издания, Мишель Обама вряд ли готова пойти в политику, которую сама же называла «грязным делом» и советовала держаться подальше. В интервью Опре Уинфри бывшая первая леди США заверила, что «никогда не проявляла никакого интереса к политике, никогда». Шесть лет назад она написала в мемуарах: «Я никогда не была большой поклонницей политики, и опыт последнего десятилетия этого не изменил».

Возможно, этим и объясняется популярность Мишель Обамы среди американских избирателей, предполагает Spiegel: «Неизвестно, что она думает о боевых действиях на Украине или борьбе с инфляцией. Вместо этого она выступает на семинарах, где рассказывает, как советует своим дочерям не торопиться со свиданиями и избегать мужчин, которые отговаривают их от карьерных амбиций».

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Инаугурация победителя состоится в январе 2025 года.

Американский обозреватель Spiegel Рено Пфайстер в одной из своих колонок пишет, что в США набирает популярность «теория заговора правых, согласно которой симпатичный и умеренный Байден — всего лишь марионетка зловещих левых сил».

О своем решении баллотироваться на новый срок Байден объявил в конце апреля 2023 года. «У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш [момент]. <…> Давайте закончим работу», — сказал он, обращаясь к избирателям.

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В конце 2023 года действующие и бывшие европейские дипломаты признались The New York Times, что в Евросоюзе нарастают опасения по поводу возможной победы Трампа на выборах президента США. По их словам, возвращение политика-миллиардера в Белый дом может привести к распаду НАТО.