В США прошли первые дебаты главных претендентов на пост главы государства ― действующего президента Джо Байдена и бывшего руководителя Белого дома Дональда Трампа. Аналитики и обозреватели в один голос называют выступление Байдена провальным и угрожающим его переизбранию, а Трампа обвиняют во лжи. Что о дебатах пишут западные СМИ ― в материале RTVI.

The Washington Post

Байден временами заметно запинался, произносил реплики тонким голосом, «бормотал что-то невнятное» и выглядел растерянным, пишет WP. Его выступление сразу же вызвало тревогу у демократов, обеспокоенных возрастом президента и его непрочным положением среди избирателей.

Как отмечает издание, Трамп, который пытался быть менее многословным и дерзким, чем на дебатах четыре года назад, строил многие свои ответы на ложных утверждениях, и модераторы их не оспаривали.

Байден вступил в дебаты с целью выставить Трампа более неуравновешенной и экстремальной версией политика, чем тот, каким он был при избрании в 2016 году. Трамп, со своей стороны, стремился извлечь выгоду из представлений избирателей о том, что Байден оказался менее успешным президентом и теперь сталкивается с ослаблением своих способностей из-за возраста.

81-летний Байден не сделал ничего, чтобы развеять опасения избирателей по поводу своего возраста. Некоторые представители предвыборного штаба признали, что он, возможно, навредил своей кандидатуре. Выступление действующего президента было «действительно разочаровывающим», заявила бывший директор по коммуникациям при администрации Байдена Кейт Бедингфилд.

CNN

Прошедшие дебаты могут стать самыми судьбоносными в истории, считает аналитик CNN Стивен Коллинсон.

«Как только 81-летний главнокомандующий неловко поднялся на сцену, стало ясно, что вот-вот разразится политическая катастрофа», — пишет он.

Аналитик оценил выступление Байдена как самое слабое со времен первых в истории США теледебатов между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном в 1960 году. Уже через несколько минут после начала полемики в среде демократов началась настоящая паника от мысли, что им придется идти на выборы с такой слабой фигурой во главе списка, продолжает журналист.

Коллинсон процитировал политконсультанта и бывшего главу аппарата Белого дома Рона Клейна, помогавшего Байдену готовиться к дебатам: «Дебаты можно проиграть в любой момент, но выиграть их можно только в первые полчаса». По этим меркам выступление действующего президента было катастрофическим, считает аналитик CNN.

Публичных признаков того, что Байден не в состоянии выполнять президентские обязанности, не было, но дебаты показали, что его способность общаться со страной и продвигать свою предвыборную программу «серьезно подорвана», продолжает Коллинсон.

Если дебаты были шансом президента переломить напряженную борьбу с Трампом, из-за которой он рискует проиграть переизбрание, то это был провал, констатирует аналитик. Вечер завершился тем, что Демократическая партия оказалась в кризисе, а за кулисами среди высокопоставленных лиц ведутся серьезные разговоры о том, насколько жизнеспособна кандидатура Байдена.

Reuters

Сторонники действующего американского лидера надеялись, что дебаты развеют опасения насчет его возраста и способности выдвигаться на второй срок. Однако полуторачасовое противостояние, похоже, привело к обратному результату, пишет агентство.

Один из ведущих фандрайзеров от Демократической партии на условиях анонимности предположил, что на августовском съезде кандидатура Байдена не наберет большинства голосов делегатов, то есть выбрать кандидата от партии в первом туре на этом мероприятии не удастся.

Собеседник Reuters не исключил, что после дебатов сбор средств на кампанию Байдена иссякнет.

«Деньги следуют за энтузиазмом. Как можно невозмутимо говорить: “Пожертвуйте на переизбрание Джо?”» — рассуждает источник агентства.

The New York Times

Байден надеялся придать своей предвыборной кампании новый импульс, но выступил с запинками и бессвязно, вызвав волну паники среди демократов. Вместо того, чтобы развеять опасения по поводу своего возраста, президент сделал его центральной темой, пишет NYT.

«Байден вот-вот столкнется с нарастающим потоком призывов уйти в отставку. Джо пользовался большой любовью среди демократов. Оно иссякло», — заявил опытный политтехнолог Демпартии, чье имя не называется.

Группа демократов из палаты представителей, наблюдая за дебатами, признала, что это была катастрофа для Байдена, рассказал один из участников обсуждения. В группе подняли вопрос о необходимости выбрать нового кандидата в президенты.

У Трампа дебаты не вызвали серьезных проблем, но он «выдавал одну ложь за другой, не встречая серьезных возражений», пишет NYT. Экс-президент выглядел уверенным в себе, избегал чрезмерной заносчивости и, казалось, был доволен тем, что его оппонент погряз в собственных трудностях.

Экс-президент порой говорил бессвязно, запутанно и делал «совершенно не соответствующие действительности» заявления, но умудрялся оставаться в атакующей позиции даже по уязвимым для него вопросам, считает издание.

Байден же большую часть времени защищался и либо не использовал реплики, заготовленные для продвижения его предвыборной кампании, либо «бормотал их вскользь, так, что они едва улавливались», пишет NYT.

Демократы рассчитывали перезапустить кампанию Байдена, но теперь их задача на ближайшие недели заключается в том, чтобы остановить ущерб и сплотить партию вокруг своего лидера, заключило издание.

Bloomberg

Утомленный Байден выглядел на каждый день своего 81-летнего возраста, пишет агентство. Вместо того, чтобы доказать свою способность продержаться на посту еще четыре года, президент сделал все, чтобы дела пошли наперекосяк, говорится в публикации.

От прежнего Байдена осталась лишь оболочка, заявил после дебатов один из законодателей-демократов, пожелавший остаться анонимным. По мнению собеседника, Демпартия должна заменить его другим кандидатом.

Трамп, преимущество которого до дебатов, по опросам, было небольшим, но устойчивым, теперь выглядит «явным фаворитом на второй срок в Белом доме», считает Bloomberg. Его ответы «изобиловали ложью и преувеличениями», но Байден не смог воспользоваться этим и парировать атаки.

Hollywood Reporter

«Дебаты между Трампом и Байденом длились чуть больше полутора часов. Так почему я чувствую себя так, будто постарел на пять лет?» — задается вопросом автор публикации Фрэнк Шек.

Всю последнюю неделю действующий президент готовился к дебатам в своей резиденции Кэмп-Дэвид, но это незаметно по его бессвязному и рассеянному выступлению, пишет журналист. Трамп же, по его мнению, казался спокойным, хладнокровным и собранным.

«Неважно, что практически всё, исходившее из его уст, было ложью. Если вы смотрели с выключенным звуком, он выглядел спокойным, а иногда и озадаченным во время ответов Байдена. Байден, напротив, попеременно выглядел испуганным и растерянным, как будто отчаянно искал пульт от телевизора», — иронизирует Шек.

Байден показывает реальные результаты во время своего срока, но предстал таким, каким его изображают республиканцы, — дряхлым стариком, пишет автор публикации. Президентство Трампа «было катастрофой», но «каким-то образом он произвел впечатление относительно нормального политика, а не посланца сатаны», резюмирует Шек.

The Guardian

На дебаты между Трампом и Байденом было «больно смотреть», главным образом потому, что это было бесполезно с практической точки зрения, считает обозреватель британского издания Мустафа Баюми.

«Широко разрекламированная борьба двух политических противников за самый важный пост в мире оказалась несерьезной по содержанию, политике, интересам, интеллекту, воображению, дальновидности, энергии, идеям, юмору и надежде. Чего в ней было много, так это эго», — пишет он.

Выступление Байдена было настолько хуже допустимого, что Демократической партии, позволившей ему выставить свою кандидатуру, должно быть стыдно, возмущается Баюми и предрекает партии поражение.

Трамп же разрушает Республиканскую партию изнутри своим нарциссизмом, продолжает аналитик.