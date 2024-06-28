В США прошли дебаты действующего и предыдущего президентов страны Джо Байдена и Дональда Трампа. По итогам опроса CNN, 67% зрителей отдали победу бывшему американскому лидеру, тогда как нынешнего главу Белого дома поддержали 33%. Какие заявления касательно конфликта России и Украины прозвучали на дебатах — в материале RTVI.

Как урегулировать конфликт России и Украины

Трамп заявил об уверенности в том, что Россия не начала бы военную операцию на Украине, если бы он остался в должности президента на второй срок.

«Когда [президент России Владимир] Путин посмотрел на Байдена, он увидел некомпетентность. <…> Весь мир рушится под ним [Байденом]», — сказал он.

Экс-президент подчеркнул, что если бы он занимал кресло главы государства вместо Байдена, то и ХАМАС «не вторгся бы в Израиль».

В своей речи Трамп связал российско-украинский конфликт с выводом американских войск из Афганистана, заявив, что это «самый позорный момент в истории нашей страны». По его мнению, эта ситуация в том числе подтолкнула Россию к началу боевых действий на Украине.

Во время дебатов Трамп в очередной раз заявил, что урегулирует конфликт Москвы и Киева «очень быстро», еще до официального вступления в должность президента в случае победы. Выдвинутые Путиным условия мира на Украине экс-президент счел неприемлемыми.

Условия для урегулирования российско-украинского конфликта Путин назвал в середине июня. Глава государства заявил, что речь идет о выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признании этих регионов, а также Крыма и Севастополя в качестве российских на уровне международных договоров, отказе Украины от вступления в НАТО и снятии антироссийских санкций.

Байден, в свою очередь, в очередной раз назвал Путина «военным преступником» и заявил, что российский лидер намерен «восстановить то, что было частью советской империи». Россия, по его словам, хочет «не часть, а всю Украину».

Кто поощрял боевые действия на Украине

Трамп заявил, что Байден «подтолкнул Россию» к началу боевых действий на Украине, после чего дал Киеву «$200 млрд или больше». «Это большие деньги, я не думаю, что раньше когда-либо было что-то подобное», — отметил экс-президент.

По словам Трампа, Байден поставил США в сложное положение, поскольку Киев не добивается успехов на поле боя, несмотря на поддержку со стороны Вашингтона.

«У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально. Они потеряли так много людей, они потеряли эти великолепные города с золотыми куполами, которым тысяча лет, и все из-за него и его глупых решений», — сказал бывший американский лидер.

Среди прочего, Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «лучшим торговцем в истории»:

«Каждый раз, когда Зеленский приезжает в эту страну, он уезжает с 60 миллиардами. <…> Я не осуждаю его. Я просто говорю, что деньги, которые мы тратим на войну, мы не должны были тратить. Вообще не должно было этого происходить».

«Я никогда не слышал столько клеветы. Это парень, который хочет выйти из НАТО», — сказал в ответ Байден, заявив, что Трамп сам «поощрял» Путина по поводу Украины.

По словам действующего президента, США не дали российскому президенту «взять Киев за пять дней».

Во время дебатов Байден по ошибке назвал Трампа Путиным. «Если вы посмотрите на то, что Трамп сделал на Украине, этот парень сказал Трампу: «Делай, что хочешь, делай вообще что захочешь» — и это именно то, что Трамп сделал для Путина — позволил ему делать, что угодно», — сказал президент США.

Угроза третьей мировой войны

В ходе дебатов Байден заявил, что в случае взятия Россией Киева начнется третья мировая война.

«Хотите третью мировую войну — дайте ему [Трампу] победить и сказать Путину: делай, что хочешь с НАТО», — заявил президент.

Байден задался вопросом, что произойдет в случае, если Россия возьмет под контроль всю территорию Украины. В частности, американский лидер спросил, что в таком случае будет с Беларусью, Польшей, Венгрией и странами НАТО.

«У нас есть соглашение по пятой статье, нападение на одного — это нападение на всех. Если вы хотите начать ядерную войну, о которой он все время говорит, давайте, позвольте Путину контролировать Украину, а затем перейти к Польше и на другие [территории]. Что будет потом?» — сказал Байден.

Он отметил, что «ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой».

Трамп же обвинил в создании угрозы третьей мировой войны своего оппонента. По его словам, лидеры Китая, КНДР и России не уважают и не боятся Байдена.