К середине третьего года военной операции и Москва, и Киев заявляют о готовности начать переговоры «хоть завтра» ― каждый на своих условиях. Призывы остановить боевые действия все чаще звучат и на Западе. Какие требования выдвигают стороны и что политики в России, на Украине и за рубежом говорят о сроках завершения конфликта, ― в материале RTVI.

«План Путина» и позиция Украины

Президент России Владимир Путин 14 июня пообещал прекратить огонь и начать переговоры, как только Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от вступления в НАТО. Инициатива «реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», считает Путин.

При отказе от этих условий ответственность за продолжение боев будет лежать на Украине и Западе, подчеркнул он. С учетом ситуации на фронте, которая и дальше, по оценке президента, будет меняться «не в пользу» Киева, условия для переговоров будут другими, добавил президент.

В Кремле «план Путина» называют бессрочным. Предложение остается в силе даже после ракетного удара по Севастополю 23 июня, уточнил Песков.

Зеленский отверг инициативу и в свою очередь потребовал вывести российские войска с территории Украины. На Западе предложение российской стороны тоже раскритиковали, но, по мнению Путина, такой «нигилизм» не вечен.

«Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия в зависимости от ситуации на земле», — отметил он на пресс-конференции 20 июня во время визита в Ханой.

Зеленский настаивает, что без западного оружия и сохранения территориальной целостности Украины достичь устойчивого мира не получится. В своем обращении после удара по Севастополю он, в частности, связал приближение конца военных действий с поставками и использованием дальнобойного оружия.

«Дальнобойность сейчас — это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война. Чем больше мы можем, тем скорее удастся принудить Россию к справедливому миру», — заявил он (цитата по «РБК-Украина»).

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович назвал продолжающиеся боевые действия на Украине бессодержательными.

«Ни Россия нас не может победить, ни мы не можем победить Россию. Зачем укладывать десятки тысяч [солдат], ради чего? Бессодержательный процесс, в результате которого гибнут десятки тысяч людей и разрушается экономика», — сказал он в интервью журналистке Екатерине Гордеевой*.

В вопросе возможного перемирия между Украиной и Россией необходимо посредничество «серьезных держав» ― Франции, Китая, США ― «с гарантиями», считает Арестович. Зеленский, по его мнению, не будет предлагать прекращение огня, поскольку «четко принадлежит к партии войны».

«План Трампа»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что окончание военных действий во многом зависит от президента США. Это «единственный человек во вселенной, который мог бы сделать два решающих звонка в Киев и Москву», сказал Орбан в интервью немецкой медиагруппе Funke.

В вопросе переговоров между Россией и Украиной венгерский политик возлагает надежды на Дональда Трампа, который планирует вернуться в Белый дом после ноябрьских выборов.

«Но меня не волнуют интересы Украины или России. Прежде всего, я хочу, чтобы война закончилась и огонь прекратился. В конце концов, речь идет о новой архитектуре европейской безопасности, в которой мы сможем жить мирно», ― подчеркнул Орбан.

Сам Трамп не раз обещал в случае своей победы на выборах завершить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность, но деталей не раскрывал. По словам источников The Washington Post (WP), речь идет о том, чтобы путем давления склонить Киев к территориальным уступкам.

План, предложенный Трампу его советниками в области национальной безопасности, включает отказ от дальнейших поставок американского оружия Украине, если она не пойдет на переговоры с Россией. Москве же, согласно плану, пригрозят усилением американской поддержки Киева в случае отказа от переговоров. Прекращение огня предусматривается по линии фронта, существующей на момент начала мирных переговоров.

По словам одного из авторов этой стратегии Фреда Флейтца, Трамп отреагировал на нее «положительно». В Кремле заявили, что любой план должен принимать в расчет ситуацию на поле боя.

Что говорят Столтенберг, военкоры и другие

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Я считаю, что этот год завершится победой России. Считаю, что те силы и средства, что они [ВСУ] сейчас собрали, — мы их тоже перемелем. Перемолоть их мы можем, у нас есть достаточно серьезный ресурс.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин

Конечно, хотелось бы, чтобы все закончилось. По нашим расчетам, у России успех по всем направлениям. Но предметно говорить о том, что в 2024 году все закончится, еще рано. Давайте подождем.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Чем надежнее будет наша долгосрочная поддержка, тем быстрее Москва поймет, что не может переждать, и тем быстрее закончится война. Это может показаться парадоксом, но путь к миру — это больше оружия для Украины.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

К сожалению, не будет быстрого какого-то окончания СВО. Судя по последним заявлениям Владимира Путина, всё-таки будет долгая битва на износ.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев

СВО может завершиться быстро, если Запад прекратит поставки техники и вооружения на Украину, но им это не выгодно. Сейчас они переводят свою промышленность на военные рельсы. Им выгодно зарабатывать на этом конфликте.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов

Здесь невозможен ни корейский, ни молдавский, ни немецкий сценарии — все это не сработает. Здесь должна быть поставлена точка, один раз и навсегда.

Российский военный Егор Гузенко (позывной «Тринадцатый»)

Уже третий год война и конца этому не видно. В ближайшие пару лет это не закончится точно, а такими темпами, так и подавно. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

Экс-депутат Европарламента, лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж

Мы можем продолжать посылать [Украине] деньги, но я думаю, что обеим сторонам нужно объяснить, что в какой-то момент войны заканчиваются либо переговорами, либо катастрофой. А эта, похоже, будет продолжаться еще много-много-много лет — и с ужасающими человеческими потерями.

В какой-то момент должны состояться переговоры лицом к лицу. Я не думаю, что это произойдет быстро, но в какой-то момент мы хотели бы увидеть именно это.

* признана Минюстом России иноагентом