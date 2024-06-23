В результате ракетной атаки на Севастополь погибли три человека, двое из них — дети, сообщил 23 июня губернатор Михаил Развожаев. Почти сто человек ранены.

Обновление. Минобороны России сообщило, что при атаке на Севастополь силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, еще одна ракета «на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города». В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали более 20 мирных жителей, говорится в сообщении ведомства.

Около 12.20 мск Развожаев написал, что в Севастополе работает ПВО, а также что военные «ведут работу по уничтожению воздушных целей».

Спустя примерно полчаса губернатор отчитался, что отражение атаки завершено. По его данным, в небе над акваторией были уничтожены пять воздушных целей.

Как сообщил Развожаев, осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне в районе Учкуевки, а также в Любимовке. По данным телеграм-канала Mash, речь идет об осколках ракет ATACMS, выпущенных ВСУ. В результате по меньшей мере два человека в Любимовке получили осколочные ранения.

Как пишет Shot со ссылкой на очевидцев, в числе погибших оказалась пожилая женина, которая в момент удара купалась в море. По данным канала, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждены несколько припаркованных недалеко от пляжа автомобилей.

«Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море», — написал Развожаев.

Ситуацию в Учкуевке губернатор назвал тяжелой — «мобилизованы все силы», к месту падения осколков направлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи.

По сообщению Разхвожаева, на территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты произошло «небольшое возгорание жилого дома». В районе пансионата «Лазурь» горит лес на территории 150 кв. м.

На фоне ракетной атаки дважды приостанавливалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. В первом случае ограничение действовало около 20 минут, во втором — примерно три минуты. По состоянию на 13.00 мск в очереди перед мостом скопилось порядка 600 автомобилей.

На момент выхода этого материала Минобороны России и власти Украины не комментировали обстрел Севастополя.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрел Севастополя «террором против мирного населения» со стороны Украины.