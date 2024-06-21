Боевые действия на Украине быстро завершатся, если западные страны перестанут поставлять Киеву вооружение. Такой точкой зрения в беседе с «Инфо24» поделился член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.

«СВО может завершиться быстро, если Запад прекратит поставки техники и вооружения на Украину, но им это не выгодно. Сейчас они переводят свою промышленность на военные рельсы. Им выгодно зарабатывать на этом конфликте», — заявил депутат.

Он обратил внимание на то, что как в российских, так и в украинских средствах информации стали появляться сообщения о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вероятному наступлению.

По мнению парламентария, переживать из-за этого не стоит, поскольку российские войска готовы отражать любые удары противника.

Также Соболев заявил, что в скором времени масштабную наступательную операцию на нескольких направлениях сразу могут начать войска России. Подобные действия будут способствовать завершению украинского конфликта, считает депутат.

«Пора уже предпринимать более активные действия. Тем более сейчас идет насыщение техникой, вооружением, боеприпасами и личным составом», — заключил Соболев.

Ранее на этой неделе разные источники допустили подготовку ВСУ к новому контрнаступлению. В частности, 18 июня на это указали сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В разговоре с РИА Новости Марочко заявил, что на линии боевого соприкосновения в Харьковской области «прослеживается тенденция» к наращиванию сил и средств противника. По его мнению, НАТО и главком ВСУ Александр Сырский готовят ударные группы для нового наступления.

20 июня телеграм-канал Condottiero опубликовал пост о подготовке 100 тысяч военнослужащих ВСУ — «группировки прорыва» — на направлениях «Юг» и «Север». По информации канала, на Украине уже перевыполнили план мобилизации.

В то же время западные страны усилили поставки нового оружия на Украину. 20 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон в приоритетном порядке передаст Киеву все заказы на ракеты для систем Patriot и NASAMS.

Также власти Румынии объявили о готовности в ближайшее время передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, о нехватке которой ранее говорил украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, 20 июня The Guardian со ссылкой на командующего ВВС Нидерландов сообщило, что Киев получит истребители F-16 уже этим летом. Это подтвердила и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.