США в приоритетном порядке направят Украине все заказы на ракеты для систем Patriot и NASAMS, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга. Его слова приводит The Independent.

Днем 20 июня власти Румынии объявили о готовности поставить систему ПВО Patriot при условии, что получат от Вашингтона эквивалентную технику.

На этом фоне Кирби отметил, что всем партнерам Соединенных Штатов придется подождать с плановыми поставками оружия, поскольку сейчас приоритетным направлением является Украина.

По его словам, сейчас, когда Россия увеличила интенсивность атак на украинские регионы, Киев «остро нуждается» в ракетах-перехватчиках.

«В результате правительство США приняло трудное, но необходимое решение изменить приоритеты запланированных на ближайшую перспективу поставок — особенно ракет Patriot и NASAMS, чтобы они пошли на Украину, а не на других союзников», — пояснил Кирби.

Он добавил, что первая партия снарядов отправится на Украину в ближайшие недели.

Представитель Белого дома пообещал, что страны-партнеры США, которые заказывали у Вашингтона вооружение, непременно получат обещанные ракеты и системы ПВО, «просто сроки доставки теперь займут немного больше времени», добавил он. По словам Кирби, партнеры поддержали такое решение США.

The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что «подождать» поставки придется Южной Корее и ОАЭ. При этом, решение Белого дома не распространяется на передачу оружия в Израиль и Тайвань, уточняет Кирби.

Также представитель Белого дома отметил, что подобный приоритет для Украины будет действовать в течение 16 месяцев. WSJ пишет, что ракеты будут доставлены в Киев сразу же, «как только они сойдут с конвейера».

По данным издания, Кирби не раскрыл количество передаваемых снарядов и противовоздушных систем.

ТАСС сообщал, что Вашингтон пообещал передать Киеву сотни ракет-перехватчиков к системам Patriot и NASAMS.

Позже Кирби уточнил, что пока речь идет только о ракетах-перехватчиках, а не о самих системах ПВО. По его словам, в данный момент у США «нет пригодных для этого систем, сходящих с конвейера».

Кирби добавил, что Вашингтон будет искать варианты скорейшей передачи Киеву систем противовоздушной обороны, в том числе через партнеров, которые обладают подобной техникой. Он назвал это «параллельными условиями» с другими странами.

20 июня на сайте президента Румынии Клауса Йоханниса появилось сообщение, что Бухарест принял решение передать Киеву свои системы Patriot.

«Решение было основано на углубленной технической оценке румынских властей, при этом все меры были приняты для устранения риска создания возможных уязвимостей для Румынии. В то же время они продолжат переговоры с союзниками, чтобы еще больше укрепить противовоздушную оборону нашей страны», — говорится в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что украинским силам не хватает систем противовоздушной обороны и просил у Запада их партию для эффективной защит страны.

Поставки истребителей F-16

Также 20 июня The Guardian со ссылкой на командующего ВВС Нидерландов сообщило, что Киев получит истребители F-16 уже этим летом. Это подтвердила и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, задержки в поставках истребителей, которые Украина давно ожидает, затянулись в том числе потому, что пришлось потратить время на обучение украинских пилотов. По словам министра, управление истребителями F-16 разительно отличается от самолетов, которые привыкли использовать ВСУ.

F-16 — самый массовый истребитель четвертого поколения из-за своей сравнительно невысокой стоимости и боевых характеристик. С начала производства в 1973 году было создано более 4,5 тыс. этих самолетов в различных модификациях.

В то же время в телеграм-канале «Военная хроника» появилась карта с предполагаемыми авиабазами стран НАТО, на которых могут базироваться переданные Киеву истребители F-16. По данным канала, три аэродрома находятся в Болгарии, по два в Румынии, Венгрии, Словакии и Польше и еще один в Молдавии.

В частности, в Венгрии местами базирования истребителей могут стать аэродромы Кечкемет и Папа, в Польше — Ласк и Мазовецкий, а в Молдавии — Фетешть.

Согласно карте, F-16 будут принимать и аэродромы Украины, которые находятся в Кропивницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской и Полтавской областях.

О том, что Киев планирует разместить часть американских истребителей на территории европейских стран, стало известно 10 июня. Как отметил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, подобные меры необходимы для защиты техники — чтобы она не стала «мишенью» для России на украинских аэродромах.

Кроме того, размещенные в других странах F-16 будут резервом в случае неисправности и замены самолета, сообщил начальник авиации ВСУ.

В августе 2023 года Reuters сообщало, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16, имеющихся на балансе Дании и Нидерландов. После этого передачу истребителей ВСУ также поддержали Норвегия и Бельгия.