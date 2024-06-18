При помощи беспилотников «Баба-яга» украинские военные минируют прифронтовые дороги, что может указывать на подготовку к наступлению, написал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм канале.

«Украинские «Бабы Яги» теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», — подчеркнул он.

Ранее Рогозин неоднократно писал о беспилотниках «Баба-яга». В апреле он рассказывал о «вражеских дронах», которые летают «целыми эскадрильями», в состав которых входят и беспилотники «Баба-яга». «»Баба Яга» массивна и летает в своей ступе со скоростью около 60 км/час», — отмечал он.

В апреле Владимир Зеленский заявил в интервью Bild, что у Украины есть план нового контрнаступления, однако для этого необходима военная помощь от США.

Первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» в феврале также допускал, что ВСУ предпримут еще одну попытку контрнаступления «в случае масштабной военной помощи Запада». По его словам, ВСУ «все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий».

Газета The Wall Street Journal писала в декабре 2023 года, что Украине «нужно время для восстановления» и что она, «возможно, не сможет предпринять новое значительное контрнаступление до 2025 года».