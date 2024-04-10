У Киева есть план нового контрнаступления, однако для него нужна военная помощь от США. Об этом в интервью Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, сейчас Украине в первую очередь необходимы системы противовоздушной обороны. Говоря об отказе канцлера Германии Олафа Шольца предоставить дальнобойные ракеты Taurus, президент Украины назвал это «не таким простым вопросом».

«Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая мощная система вооружений в Германии», — пояснил Зеленский, отметив, что Шольц не может оставить страну без вооружения.

Также президент Украины назвал «очень примитивно» идею мирного урегулирования конфликта, в рамках которой страна оставляет под контролем России Крым и Донбасс. По данным источников The Washington Post, подобный план рассматривал экс-президент США Дональд Трамп.

«Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если это идея, то идея очень примитивная. Я думаю, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению боевых действий, то я был бы очень рад выслушать эту идею. Но нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Трампа на Украину приглашали как публично, так и не публично. «Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал в Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы. Я определенно готов с ним встретиться», — отметил президент Украины.

Новая попытка контрнаступления

Первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» допустил, что ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступления «в случае масштабной военной помощи Запада». По его оценке, ВСУ «все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий».

В конце января руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что новое контрнаступление ВСУ может стартовать весной.

В конце декабря газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на западных дипломатов и военных экспертов, что Киев не сможет организовать новое серьезное контрнаступление до 2025 года.

Президент России Владимир Путин неоднократно характеризовал украинское контрнаступление 2023 года как провалившееся. Провал контрнаступательных действий признавал и Зеленский. В декабре 2023 года он заявил, что на Украине рассчитывали получить «более быстрые результаты», но достичь желаемых целей не удалось.