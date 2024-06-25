Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа — Кит Келлог и Фред Флейтц — представили ему план урегулирования российско-украинского конфликта, передает Reuters. Документ предполагает, что Киев в случае победы Трампа на выборах президента США должен будет вступить в переговорный процесс, чтобы не лишиться военной поддержки Вашингтона.

Согласно предложению Келлога и Флейтца, на мирных переговорах планируется достичь прекращения огня на основе имеющейся линии фронта. Одновременно США предупредили бы Москву, что отказ России от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны американцев, отметил Келлог. По словам Флейтца, Трамп положительно отреагировал на представленный план.

«Я не утверждаю, что он согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь», — сказал он.

Флейтц подчеркнул, что план не предусматривает, что Украина должна будет официально уступить территории России. Тем не менее, по его оценке, Украине в ближайшем будущем вряд ли удастся восстановить контроль над всей международно признанной территорией страны.

По словам Келлогга и Флейтца, достижение прочного мира на Украине потребует дополнительных гарантий безопасности. Ключевым элементом, вероятно, станет «вооружение Украины до зубов», сказал Флейтц.

Как генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, так и Фред Флейтц в период президентства Трампа в 2017-2021 годах были руководителями аппарата Совета национальной безопасности США.

Что сказали в Кремле

Как отмечает Reuters, до сих пор это наиболее подробный план, разработанный соратниками Трампа. Он ознаменовал бы большой сдвиг в позиции США и вызвал бы противодействие не только со стороны европейских союзников Вашингтона, но и внутри Республиканской партии.

В Кремле заявили, что что любой мирный план, который предложит возможная будущая администрация Трампа, должен отражать ситуацию на поле боя, однако президент России Владимир Путин остается открытым для переговоров.

«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, учитывает ли он реальное положение дел на поле боя. Президент Путин неоднократно говорил, что Россия была и остается открытой для переговоров, учитывающих реальное положение дел», — сказал Песков агентству Reuters.

Предвыборный штаб нынешнего президента США демократа Джо Байдена заявил, что Трамп не заинтересован в противостоянии Путину.

«Дональд Трамп восхваляет Владимира Путина при каждом удобном случае, и он ясно дал понять, что не будет противостоять Путину или отстаивать демократию», — заявил Джеймс Сингер, представитель предвыборного штаба Байдена.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг в контексте плана Келлога и Флейтца предупредил, что официальными можно считать только те заявления, с которыми выступает либо лично Трамп, либо уполномоченные члены его предвыборной кампании.