Президент России Владимир Путин считает, что предложение о мирном урегулировании боевых действий на Украине, которое он выдвинул в конце прошлой недели, «реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию». Об этом он заявил в приветствии участникам X Примаковских чтений. Его послание зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», — процитировал Ушаков послание президента.

Помощник президента добавил от себя, что в варианте, предложенным Кремлем, можно найти «рациональное зерно, если [к мирному урегулированию] отнестись непредвзято». «Это шанс моментально перестать выяснять отношения на поле боя и терять людей», — подчеркнул Ушаков. Однако Запад «нас не слышит и намерен воевать до последнего украинца», считает помощник президента.

14 июня Путин во время встречи с руководством МИД назвал условия для полного прекращения огня на Украине и начала переговоров. Для этого, по словам президента, с территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей должны быть выведены все украинские войска. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, добавил президент.

Украина отвергла это предложение. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал мирное урегулирование, предложенное Путиным, «полным обманом». По его мнению, в заявлениях президента России нет ничего нового и они не способствуют достижению мира. Владимир Зеленский заявил, что «это ультимативное заявление, которое ничем не отличается от прошлых».