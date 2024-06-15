Президент России Владимир Путин 14 июня пообещал прекратить боевые действия на Украине и начать переговоры «в ту же минуту», как Киев откажется от вступления в НАТО и объявит о выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как на заявление российского лидера отреагировали зарубежные и российские политики — в материале RTVI.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложение Путина о начале мирных переговоров «несерьезным». По словам канцлера, заявление российского главы каким-то образом связано с мирным саммитом по Украине, который проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня.

«Это предложение не может сработать», — заявил Шольц и добавил, что мир для Украины должен быть «справедливым и честным» (цитата по ТАСС).

Говоря о саммите в Швейцарии, Шольц отметил, что Россию нужно пригласить на будущие встречи, касающиеся мирных переговоров.

«В итоге должна быть конференция или переговоры по перемирию, которые для Украины подходят, и тогда будет важно, чтобы Россия тоже принимала в этом участие», — сказал канцлер.

Раскритиковал слова Путина и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что продолжение российской военной операции на Украине «свидетельствует об отсутствии реальной заинтересованности [России] в мире».

«Неприемлемые требования Путина направлены на то, чтобы узаконить вторжение и подорвать усилия по достижению мира, в то время как Россия перевооружается и готовится к длительной войне», — написал Боррель на своей странице в соцсети Х.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад «неконструктивно» отреагировал на предложение Путина по урегулированию ситуации на Украине.

«Огромное количество официальной реакции, официальных заявлений неконструктивного характера», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремлю нечего передать странам — участницам переговоров по Украине в Бюргенштоке. «Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающим мероприятии», — пояснил Песков.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, предложила участникам мирного саммита в Швейцарии обсуждать предложения Путина, если они «хотят спасти мир».

«Не увидеть, не понять могут только те, кто мира не хочет», — заключила она в разговоре с ТАСС.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что условия Путина по прекращению боевых действий на Украине «самые мягкие» из возможных. По его словам, предложение российского лидера показало, что «Россия — договороспособная страна, в отличие от коллективного Запада, страна, которая стремится к миру и ради мира готова идти на компромиссы».

«Это ход сильного лидера суверенного государства», — охарактеризовал Рогов заявление Путина в беседе с РИА Новости.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев назвал предложение российского главы своевременным. По его словам, «внимание всех западных лидеров на саммите G7 и мировых СМИ теперь сфокусировано на его предложениях».

«Здесь обращаю внимание, что Владимир Владимирович [Путин] особенный акцент сделал на том, что его предложения — не про заморозку, о которой говорит [президент Украины Владимир] Зеленский, а о прочном мире», — написал Царев в своем телеграм-канале.