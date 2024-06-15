Президент России Владимир Путин 14 июня пообещал прекратить боевые действия на Украине и начать переговоры «в ту же минуту», как Киев откажется от вступления в НАТО и объявит о выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как на заявление российского лидера отреагировали зарубежные и российские политики — в материале RTVI.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложение Путина о начале мирных переговоров «несерьезным». По словам канцлера, заявление российского главы каким-то образом связано с мирным саммитом по Украине, который проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня.
«Это предложение не может сработать», — заявил Шольц и добавил, что мир для Украины должен быть «справедливым и честным» (цитата по ТАСС).
Говоря о саммите в Швейцарии, Шольц отметил, что Россию нужно пригласить на будущие встречи, касающиеся мирных переговоров.
«В итоге должна быть конференция или переговоры по перемирию, которые для Украины подходят, и тогда будет важно, чтобы Россия тоже принимала в этом участие», — сказал канцлер.
Раскритиковал слова Путина и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что продолжение российской военной операции на Украине «свидетельствует об отсутствии реальной заинтересованности [России] в мире».
«Неприемлемые требования Путина направлены на то, чтобы узаконить вторжение и подорвать усилия по достижению мира, в то время как Россия перевооружается и готовится к длительной войне», — написал Боррель на своей странице в соцсети Х.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад «неконструктивно» отреагировал на предложение Путина по урегулированию ситуации на Украине.
«Огромное количество официальной реакции, официальных заявлений неконструктивного характера», — сказал Песков.
Он добавил, что Кремлю нечего передать странам — участницам переговоров по Украине в Бюргенштоке. «Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающим мероприятии», — пояснил Песков.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, предложила участникам мирного саммита в Швейцарии обсуждать предложения Путина, если они «хотят спасти мир».
«Не увидеть, не понять могут только те, кто мира не хочет», — заключила она в разговоре с ТАСС.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что условия Путина по прекращению боевых действий на Украине «самые мягкие» из возможных. По его словам, предложение российского лидера показало, что «Россия — договороспособная страна, в отличие от коллективного Запада, страна, которая стремится к миру и ради мира готова идти на компромиссы».
«Это ход сильного лидера суверенного государства», — охарактеризовал Рогов заявление Путина в беседе с РИА Новости.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев назвал предложение российского главы своевременным. По его словам, «внимание всех западных лидеров на саммите G7 и мировых СМИ теперь сфокусировано на его предложениях».
«Здесь обращаю внимание, что Владимир Владимирович [Путин] особенный акцент сделал на том, что его предложения — не про заморозку, о которой говорит [президент Украины Владимир] Зеленский, а о прочном мире», — написал Царев в своем телеграм-канале.
Ранее на мирное предложение Путина отреагировала украинская сторона. В частности, Зеленский назвал заявление российского лидера «ультимативным» и заявил, что оно ничем не отличается от прошлых. Кроме того, он добавил, что российский президент «не остановится». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк охарактеризовал предложение Путина как «полный обман».
Как отреагировали на мирное предложение российские политики и военные блогеры, можно прочитать здесь.