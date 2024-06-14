Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложения российского президента Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, назвав их «полным обманом». По его мнению, в заявлениях Путина нет ничего нового и они не способствуют достижению мира.

«В этом нет никакой новизны, никаких реальных мирных предложений и никакого желания закончить войну. Но есть желание не платить за нее и продолжать ее в новых формах. Это все полный обман. Поэтому — еще раз — избавьтесь от иллюзий и перестаньте всерьез воспринимать оскорбительные для здравого смысла предложения России», — написал Подоляк в соцсети Х.

По его словам, российский лидер озвучил «стандартный набор агрессора», который все неоднократно слышали. Подоляк добавил, что слова Путина «оскорбительны» для международного права и «красноречиво говорят о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии».

Кроме того, если Киев откажется от идеи вступать в НАТО, то Украина станет совершенно беззащитной, заключил советник главы офиса Зеленского.

Ранее 14 июня Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД озвучил условия для полного прекращения огня на Украине и начала переговоров. Для этого, по словам президента, с территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей должны быть выведены все украинские войска. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, добавил Путин.