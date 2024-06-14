Украинский президент Владимир Зеленский назвал «ультиматумом» новое предложение президента России Владимира Путина по урегулированию украинского кризиса. Зеленский выразил мнение, что российское руководство не собирается «останавливаться».

«Это ультимативные заявления, которые ничем не отличаются от прошлых», — заявил Зеленский (цитата по Reuters).

«Он не остановится», — сказал Зеленский, говоря о Путине.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал предложения российского президента, назвав их «полным обманом». По мнению Подоляка, в заявлениях Путина нет ничего нового и они не способствуют достижению мира.

Подоляк выразил убеждение, что российский лидер озвучил «стандартный набор агрессора», который все неоднократно слышали. Он добавил, что слова Путина «оскорбительны» для международного права и «красноречиво говорят о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии».

Путин ранее в пятницу, 14 июня, пообещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО.