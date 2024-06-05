Говорить о том, что российская военная операция на Украине закончится в 2024 году, рано. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с «Лентой.ру».

«Прогнозы есть разные, потому что обстановка сложная и со стороны НАТО , и со стороны США. Конечно, хотелось бы, чтобы все закончилось. По нашим расчетам, у России успех по всем направлениям. Но предметно говорить о том, что в 2024 году все закончится, еще рано. Давайте подождем», — сказал политик.

Так Заварзин прокомментировал заявление замглавы Главного военно-политического управления Генштаба (ГВПУ) Апты Алаудинова о том, что Россия одержит победу на Украине в 2024 году.

До этого Алаудинов сообщил, что бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области. Он уточнил, что военные расположены на разных участках по всей линии боевого соприкосновения, «которые надо было прикрыть», и уже сейчас приступают к выполнению боевых задач. Участок, который заняло подразделение, Алаудинов назвал «наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению данного СВО».

10 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия начала «новую волну контрнаступательных действий» на харьковском направлении. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка там обострилась. Президент России Владимир Путин объяснил действия российских войск на харьковском направлении созданием «санитарной зоны» в ответ на обстрелы российских регионов.

На фоне происходящего на харьковском направлении США и Германия в конце мая разрешили ВСУ наносить удары по территории России своим оружием. Это решение касается только обороны Харьковской области.