Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области, рассказал ТАСС замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он уточнил, что военные расположены на разных участках по всей линии боевого соприкосновения, «которые надо было прикрыть».

«Сегодня бойцы уже приступили к выполнению задач», — подчеркнул он. Участок, который занял «Ахмат», Алаудинов назвал «наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению данного СВО».

«Удивляться тому, что нас перебрасывают на те участки, где мы более востребованы, не нужно. Я так полагаю, что все знают, что <…> спецназ «Ахмат» — это подразделение, которое с первых дней стояло в первом эшелоне. Никогда мы не были во втором эшелоне. <…> В данном случае, конечно, очень даже приятно и лестно, что нас перебросили на [этот] участок», — подчеркнул Алаудинов.

«Чем-то придется жертвовать». В каком случае Россия будет штурмовать Харьков

10 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия начала «новую волну контрнаступательных действий» на харьковском направлении. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) знали о готовящейся атаке и «рассчитывали свои силы», поэтому встретили российских военных огнем.

Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка на харьковском направлении обострилась, а в Генштабе ВСУ говорили, что российские войска имеют здесь «тактический успех».

В эти дни Минобороны России отчитывалось об установлении контроля над более чем десятью населенными пунктами в Харьковской области, среди которых Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы.

Вечером 14 мая украинский Генштаб сообщил, что ВСУ «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Липцов. 16 мая Зеленский провел заседание ставки в Харькове. По его итогам он назвал ситуацию на харьковском направлении сложной для украинских войск, но «в целом контролируемой». На следующий день украинский лидер заявил о стабилизации ситуации на севере в Харьковской области.

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Президент России Владимир Путин объяснил действия российских войск на харьковском направлении созданием «санитарной зоны», а происходящее на этой территорией он назвал виной Киева.

«Потому что они [ВСУ] обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут. Все очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам», — сказал российский глава.

Путин подчеркнул, что попытки создать буферную зону — ответ на обстрелы российских регионов. По его словам, планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

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На фоне происходящего на харьковском направлении США и Германия в конце мая разрешили ВСУ наносить удары по территории России своим оружием. Это решение касается только обороны Харьковской области.