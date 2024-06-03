Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области, рассказал ТАСС замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он уточнил, что военные расположены на разных участках по всей линии боевого соприкосновения, «которые надо было прикрыть».

«Сегодня бойцы уже приступили к выполнению задач», — подчеркнул он. Участок, который занял «Ахмат», Алаудинов назвал «наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению данного СВО».

«Удивляться тому, что нас перебрасывают на те участки, где мы более востребованы, не нужно. Я так полагаю, что все знают, что <…> спецназ «Ахмат» — это подразделение, которое с первых дней стояло в первом эшелоне. Никогда мы не были во втором эшелоне. <…> В данном случае, конечно, очень даже приятно и лестно, что нас перебросили на [этот] участок», — подчеркнул Алаудинов.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия начала «новую волну контрнаступательных действий» на харьковском направлении. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) знали о готовящейся атаке и «рассчитывали свои силы», поэтому встретили российских военных огнем.

Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка на харьковском направлении обострилась, а в Генштабе ВСУ говорили, что российские войска имеют здесь «тактический успех».

В эти дни Минобороны России отчитывалось об установлении контроля над более чем десятью населенными пунктами в Харьковской области, среди которых Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы.

Вечером 14 мая украинский Генштаб сообщил, что ВСУ «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Липцов. 16 мая Зеленский провел заседание ставки в Харькове. По его итогам он назвал ситуацию на харьковском направлении сложной для украинских войск, но «в целом контролируемой». На следующий день украинский лидер заявил о стабилизации ситуации на севере в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин объяснил действия российских войск на харьковском направлении созданием «санитарной зоны», а происходящее на этой территорией он назвал виной Киева.

«Потому что они [ВСУ] обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут. Все очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам», — сказал российский глава.

Путин подчеркнул, что попытки создать буферную зону — ответ на обстрелы российских регионов. По его словам, планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

На фоне происходящего на харьковском направлении США и Германия в конце мая разрешили ВСУ наносить удары по территории России своим оружием. Это решение касается только обороны Харьковской области.