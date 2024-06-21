Россия готова участвовать в обсуждении вопросов, связанных с созданием системы безопасности в Евразии, с различными объединениями, включая НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений России.

«Недавно на встрече с руководством Министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов. Как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭс, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе», — заверил глава государства.

Он отметил, что российские Вооруженные силы продолжат совершенствоваться с опорой на науку и опыт, полученный в ходе военной операции на Украине. Также президент сообщил о планах увеличить поставки в зону боевых действий беспилотных летательных аппаратов, систем контрбатарейной борьбы и другой техники.

Президент также выразил уверенность в том, что евразийские страны должны сами определять сферы взаимодействия по вопросам своей безопасности, создать систему действующих институтов, механизмов и договоренностей.

По словам Путина, в текущих условиях разговоры о снижении военного присутствия внешних государств в Евразийском регионе могут звучать неправдоподобно, однако в случае создания крепкой системы безопасности необходимость в таком присутствии может отпасть.

В качестве важной части новой системы безопасности в странах Евразии Путин назвал вопросы, связанные с экономическим развитием, обеспечением социального благоустройства, борьбой с бедностью, ликвидацией неравенства, защитой окружающей среды и так далее.