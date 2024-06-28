В США завершились первые дебаты президентской гонки с участием двух главных претендентов на кресло в Белом доме — действующего лидера государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Они обсудили конфликт на Украине и Ближнем Востоке, назвали друг друга преступниками и рассказали, кто в какой форме сейчас находится. Подробнее — в материале RTVI.

Конфликт России и Украины

Трамп заявил, что если бы он остался в должности президента, то Россия не начала бы военную операцию на Украине. Экс-глава государства считает, что российский президент Владимир Путин «увидел некомпететность» со стороны руководства США.

Трамп также связал украинский конфликт с выводом войск США из Афганистана и подчеркнул, что ветераны «терпеть не могут» Байдена.

На вопрос, приемлемы ли условия Путина, экс-президент без промедлений ответил, что «однозначно, нет» и подчеркнул, что урегулирует этот конфликт «очень быстро» и даже до того, как официально вступит в должность.

Джо Байден, в свою очередь, снова назвал Путина «военным преступником» и заявил, что российский хочет восстановить СССР. Президент США подчеркнул, что, если не остановить Россию, то нападению подвергнутся другие страны Европы.

В марте 2022 года президент США уже называл российского коллегу «военным преступником». В Кремле тогда заявили, что подобные высказывания Байдена «недопустимы».

Также Трамп считает, что Байден поставил США в сложное положение, поскольку Киев не побеждает в конфликте с Москвой.

«У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально. Они потеряли так много людей, они потеряли эти великолепные города с золотыми куполами, которым тысяча лет, и все из-за него и его глупых решений», — сказал бывший американский лидер.

Угроза мировой войны

Бывший президент США заявил, что Байден втягивает страну в третью мировую войну. По его словам лидеры Китая, КНДР и России не уважают и не боятся действующего президента США.

«Он втянет нас в третью мировую войну. Мы ближе к ней, чем кто-то может себе представить. Мы очень, очень близки к третьей мировой войне», — отметил Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что США перестали уважать в мире при нынешнем президенте. «В то, что случилось с нашей страной за последние четыре года, невозможно поверить. Зарубежные страны — я дружу со многими людьми — они не могут поверить в то, что случилось с США», — сказал бывший американский лидер.

По словам Трампа, Вашингтон дает другим государствам «все, что они хотят», а те думают, что «мы глупые».

«Они нас не любят. <…> Они думают, что мы очень глупые люди», — пояснил экс-президент, отметив, что Соединенные Штаты ничего не получают взамен от других стран.

Экономика США

Байден заявил, что после правления Трампа экономика США «погрузилась в хаос». По его словам, за время пандемии экономика страны «рухнула»: не было рабочих мест, уровень безработицы вырос до 15%.

«Когда он уходил, остался хаос, буквально хаос, и мы исправляли ситуацию», — сказал глава государства.

Трамп, комментируя слова Байдена, отметил, что рост рабочих мест во время президентства его оппонента было «восстановительным результатом» после карантинных ограничений, вызванных пандемией. Он также отметил, что инфляция «убивает страну».

«Единственные рабочие места, которые он создал, были для нелегальных иммигрантов и занятость, восстановленная после COVID. Он проделал не хорошую работу, а плохую работу. А инфляция убивает нашу страну. Она абсолютно убивает нас», — пояснил Трамп.

Ближний Восток

Говоря о поддержке Израиля, Трамп назвал Байдена «очень плохим палестинцем». «Он как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб», — считает бывший президент США.

Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, поддержит ли он создание независимого палестинского государства. «Посмотрим», — сказал он.

При этом Байден сказал, что он «отказал Израилю только в [поставках] 2000-фунтовых бомб». «Они плохо работают в условиях густонаселенных районов, они убивают много невинных людей. Мы снабжаем Израиль всем оружием, которое им нужно и когда оно им нужно», — пояснил действующий глава Белого дома.

В начале мая The New York Times писала, что президент Байден принял решение приостановить поставки оружия в Израиль, стремясь предотвратить возможное использование американского вооружения против города Рафах в секторе

По его словам, ХАМАС — это единственная сторона конфликта, которая «хочет продолжения войны» и не дает согласия на прекращение огня.

Обвинения в преступлениях

Байден напомнил Трампу, что тот «занимался сексом с порнозвездой, пока его жена была беременна». Трамп отверг эти обвинения, по его словам — это умышленные нападки демократов.

В ответ он назвал Байдена преступником, который «совершил ужасные вещи». По его словам, глава Белого дома рискует повторить судьбу своего сына Хантера, который является «осужденным уголовником очень высокого уровня».

«Его сын является осужденным уголовником очень высокого уровня и возможно станет осужденным еще не раз. Как только он [президент США] покинет офис, Джо может стать осужденным уголовником за все те вещи, которые сделал», — отметил Трамп.

12 июня суд присяжных в штате Делавэр признал виновным Хантера Байдена, сына действующего президента США, в незаконном приобретении оружия. Теперь сыну действующего главы государства грозит до 25 лет тюрьмы.

Байден также не остался в стороне и заявил, что единственный человек на этой сцене — осужденный преступник, это человек, на которого он сейчас смотрит.

30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной порнозвезде Сторми Дэниелс. Трамп таким образом стал первым в истории экс-президентом США, которого признали виновным в совершении уголовного преступления. Наказание судья определит позже.

Право на аборт

В случае переизбрания на пост главы государства Байден пообещал гарантировать права на аборт в США.

«Если я буду переизбран, я восстановлю [решение по делу] «Роу против Уэйда», — сказал он.

По словам Байдена, этот вопрос должен решаться между женщиной и врачом. Идея о том, что решение о здоровье женщин выносят власти, по его словам, «смехотворна».

Президент США говорил о вынесенном в 1973 году решении суда, которое гарантировало конституционную защиту права на аборт на федеральном уровне. В 2022 году Верховный суд страны отменил это постановление — штаты получили права запрещать прерывание беременности. Сейчас аборты запрещены в 14 штатах, включая Техас, Алабаму и Луизиану. В еще семи штатах, в том числе Аризоне, Юте и Небраске, аборты разрешаются при сроке от шести до 18 недель.

Трамп, в свою очередь, заявил, что это означает, что «он сможет отнимать жизнь у ребенка на девятом месяце [беременности] и даже после рождения».

Возраст и когнитивные способности

81-летний Байден во время дебатов напомнил, как его критиковали за то, что он был самым молодым из американских политиков.

«Я был вторым самым молодым человеком, когда-либо избранным в сенат США, а теперь я самый старый», — рассказал президент, отметив, что Трамп «на три года моложе и гораздо менее компетентен».

78-летний Трамп, в свою очередь, признался, что прошел два теста на когнитивные способности и справился с обоими, тогда как действующий президент не сдал ни одного. Трамп предложил оппоненту пройти хотя бы один, «очень легкий тест».

По словам экс-президента, он «в очень хорошей форме», проходит медицинский осмотр каждый год, а также участвует в клубных чемпионатах по гольфу.

При этом Байден заявил, что Трамп, не может «отбить мяч и на 50 ярдов».

«Для этого нужно быть довольно умным, и нужно быть способным сильно ударить по мячу. И я это делаю», — добавил он.

Во время дебатов по ошибке назвал Трампа российским лидером — Владимиром Путиным. «Если вы посмотрите на то, что Трамп сделал на Украине, этот парень сказал Трампу: «Делай, что хочешь, делай вообще что захочешь» — и это именно то, что Трамп сделал для Путина — позволил ему делать, что угодно», — сказал президент США.