Присяжные в суде Нью-Йорка единогласно признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной порнозвезде Сторми Дэниелс, сообщает CNN. Трамп таким образом стал первым в истории экс-президентом США, которого признали виновным в совершении уголовного преступления.

Трампа признали виновным по всем 34 эпизодам. Решение было принято единогласно — в противном случае процесс пришлось бы проводить заново. За два дня слушаний присяжные в общей сложности совещались 9,5 часа.

Вынесение приговора судья Хуан Мерчан назначил на 11 июля. Это произойдет всего за несколько дней до съезда Республиканской партии в Милуоки, на котором Трампа должны официально объявить кандидатом в президенты США.

Бывшему американскому лидеру могут грозить как финансовые штрафы и административные ограничения, так и тюремное заключение. Так или иначе, Трамп стал первым президентом за всю историю США, который был признан виновным по уголовной статье.

На выходе из здания суда Трамп сказал журналистам, что «это был позор».

«Это был сфальсифицированный судебный процесс, который проводился противоречивым и коррумпированным судьей. Это был подстроенный, позорный суд. <…> Настоящий вердикт вынесет народ 5 ноября (дата выборов в США — прим. RTVI), — заявил экс-президент.

Дело Сторми Дэниелс

В 2018 году газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала расследование, согласно которому Трамп в 2006 году состоял в связи с порнозвездой Сторми Дэниэлс, а позже заплатил ей $130 тыс. за молчание. Транш на крупную сумму перевели на счет Дэниэлс 27 октября 2016 года, после чего она подписала договор о неразглашении с личным адвокатом Трампа Майклом Коэном, говорилось из публикации. Президентские выборы, на которых Трамп одержал победу, прошли меньше, чем через две недели после подписания этого документа.

После появления публикации в WSJ Дэниэлс подала в суд на Трампа и Коэна. В марте 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило бывшему президенту обвинение в подлоге финансовой документации. Ему ставится в вину не то, что он через своего адвоката якобы перевел деньги звезде, а то, что впоследствии компенсировал Коэну эту сумму из средств своей предвыборной кампании. Транш был оформлен как плата за судебные издержки. Прокуратура штата Нью-Йорк считает это действие фальсификацией финансовых документов.

В отношении Трампа выдвинуты обвинения еще по трем делам: о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов и предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом политика.

Реакция американских политиков

Историческое решение присяжных уже активно комментируют представители американского политического поля. Как пишет RTVI.US, первыми отреагировали в кампании конкурента Трампа — президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. В опубликованном в соцсети X заявлении демократы напомнили американцам про заявления Трампа о его желании нарушить конституцию и описали «хаос, ущемление свобод и разжигание политического насилия» в случае возвращения последнего в Белый дом.

«Сегодня в Нью-Йорке мы увидели, что никто не может быть выше закона. Дональд Трамп всегда ошибочно верил, что никогда не столкнется с последствиями нарушения закона ради его личной выгоды», — сказано в заявлении.

В штабе Байдена, в свою очередь, отметили, что решение суда не может запретить Трампу баллотироваться в президенты США — а выборы уже 5 ноября.

Демократ, конгрессмен от Флориды Джаред Московиц без комментариев опубликовал скрин нескольких повторяющихся постов Трампа из соцсети Truth Social с фразой «закон и порядок».

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон написал, что республиканцы ожидаемо недовольны решением присяжных и назвал этот день «самый позорным днем американской истории».

«Демократы не остановятся ни перед чем, чтобы заставить замолчать инакомыслие и сокрушить своих политических оппонентов. <…> Президент Трамп по праву обжалует этот абсурдный приговор — и он победит!» — добавил Джонсон.

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что надеется, что дело отменят по апелляции и Трампа все-таки изберут президентом.

По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, не так давно принимавшего Трампа, это был показной процесс. «Суд кенгуру никогда не будет рассматривать апелляцию», — высказался он в X.