Суд присяжных в американском штате Делавэр признал виновным Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена, в незаконном приобретении оружия, пишет издание The Hill. Теперь сыну действующего главы государства грозит до 25 лет тюрьмы.

Во вторник 11 июня присяжные заседатели, рассматривающие дело 53-летнего Хантера Байдена, признали его виновным по всем трем пунктам обвинения.

Сына президенту США вменяют:

нарушение закона о запрете наркозависимым владеть огнестрельным оружием;

предоставление ложных данных при покупке револьвера продавцу;

дезинформацию регистрирующим оружие органам.

Американское законодательство запрещает владеть оружием лицам, употребляющим наркотики.

The Hill отмечает, что суд впервые признал виновным в совершении уголовного преступления наследника действующего президента США.

Окончательный приговор Байдену-младшему судья пока не вынес. В соответствии с местным законодательством, это должно произойти не менее, чем за месяц до выборов президента США, которые намечены на 5 ноября.

Дело об оружии Хантера Байдена

Судебный процесс над Хантером Байденом длился чуть больше недели. По данным The Hill, в 2018 году сын действующего американского лидера приобрел револьвер Colt Cobra 38 Special, солгав при этом, что он якобы не употребляет наркотики. Кроме того, на протяжении 11 дней у него отсутствовало разрешение на оружие.

В ходе судебных слушаний три бывшие девушки Байдена-младшего, среди которых была, в частности, его экс-супруга Кэтлин Буле, подтвердили, что сын президента США имел наркотическую зависимость на протяжении нескольких лет, в том числе в 2018 году, когда покупал револьвер, который фигурирует в материалах дела.

Также в суде выступила дочь Хантера Байдена Наоми. Она заявила, что в период покупки оружия у ее отца якобы наблюдались «улучшения» в самочувствии.

Сам Хантер Байден не признавал себя виновным, но отмечал, что проблемы с наркотиками у него возникли после смерти его брата Бо.

Защита сына президента США, по информации The Hill, утверждала, что никто не видел, как Хантер употреблял запрещенные вещества в том месяце, когда он приобрел оружие. Кроме того, адвокат Байдена отмечал, что его подзащитный на тот момент уже прошел курс реабилитации и сам был уверен в том, что избавился от зависимости.

Президент Джо Байден не присутствовал на судебных заседаниях, но неоднократно высказывался об этой ситуации. В частности, он говорил, что не помилует сына, если его признают виновным. Американский лидер отмечал, что примет любой исход дела и «продолжит уважать суд».

Проблемы с наркотиками

В конце февраля Хантер Байден в интервью изданию Axios заявил, что готов полностью отказаться от употребления запрещенных веществ ради демократии и возможности его отца вновь победить на президентских выборах.

По его словам, в данном случае «на карту поставлено нечто гораздо большее», чем он сам.

«Мы находимся в центре борьбы за будущее демократии», — утверждал Хантер Байден.

Он также отмечал, что противники его отца в предвыборной гонке — республиканцы — воспользуются уголовным делом против него самого, чтобы одержать победу на выборах.

По словам Хантера, его первая обязанность перед собой и своей семьей — «пройти через эту борьбу чистым и трезвым, и я чувствую ответственность перед каждым, кто борется за свое выздоровление, чтобы добиться успеха».