По итогам прошедших теледебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом 67% зрителей отдали предпочтение первому из них, следует из опроса CNN. Только 33% избирателей сочли, что действующий президент США выступил лучше своего оппонента.

При этом практически одинаковое количество опрошенных заявили, что они не уверены в способностях обоих претендентов возглавить страну: Байдену не доверяют 57%, а Трампу — 44%. CNN отмечает, что до дебатов об отсутствии уверенности в способности демократа руководить страной заявили 55% американцев, свое недоверие к республиканцу показали 47% избирателей.

Между тем 36% зрителей дебатов уверены в Трампе и только 13% — в Байдене. Как указывает CNN, эти результаты отличаются от тех, что были в 2020 году. Тогда опрошенные зрители канала отдали предпочтение Джо Байдену.

Опрос CNN проводился с помощью смс-рассылки, в которой приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, посмотревших дебаты. Погрешность исследования телеканал оценил в 5,5 процентных пункта. CNN предупредил, что результаты опроса не репрезентативны для всей избирательной аудитории ни по демографическим характеристикам, ни по политическим предпочтениям, ни по уровню внимания, которое они уделяют политике. Также вероятность того, что респонденты были сторонниками республиканской партии, на пять пунктов выше.

CNN отмечает, что примерно 8 из 10 опрошенных каналом избирателей (81%) заявили, что дебаты никак не повлияли на их выбор. Еще 14% респондентов указали, что дебаты заставили их подумать, но не изменили их мнения. Только 5% американцев, согласно исследованию CNN, поменяли свой голос.

Первый этап теледебатов предвыборной гонки между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялся на канале CNN в студии в Атланте, штат Джорджия, в 21:00 по местному времени (4:00 28 июня по Москве). Второй раунд запланирован на 10 сентября на ABC News, а вести дебаты будут журналисты канала Дэвид Мьюир и Линси Дэвис.

Претенденты на пост американского президента обсудили конфликт на Украине и Ближнем Востоке, угрозу мировой войны, экономику США, назвали друг друга преступниками и рассказали, кто в какой форме сейчас находится. Подробнее о том, что обсуждали Трамп и Байден на дебатах, можно узнать здесь.