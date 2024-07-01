В резиденции президента США Кемп-Дэвиде прошла встреча семьи Джо Байдена после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Как сообщает CNN, родные американского лидера убеждали его продолжать борьбу за переизбрание.

Семейное собрание в президентской резиденции состоялось на фоне «лавины призывов» к Байдену отказаться от участия в выборах, напоминает CNN. Мнение семьи будет играть решающую роль для определения будущего американского лидера. Как отмечает телеканала, позиция родственников для Байдена более значима, чем точка зрения его круга ближайших советников.

Кроме того, советники сейчас находятся под пристальным вниманием, указывает CNN. По словам одного из них, семья Байдена явно разочарована командой, которая готовила его к дебатам с Дональдом Трампом. На семейном собрании в том числе обсуждались вопросы увольнения кого-либо из главных консультантов президента США и необходимости изменений в штатном расписании кампании.

Между тем мнение семьи об участии Байдена в борьбе за переизбрание может измениться, утверждает CNN. По данным канала, это возможно при ухудшении ситуации или если президент убедится, что выход из гонки позволит «избежать падения демократов осенью».

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня. Согласно опросу CNN, действующий глава государства провалил дебаты — его поддержали 33% опрошенных зрителей телеканала, а Трампа — 67%. Сам Байден после критики признал, что уже немолод. При этом он заверил избирателей, что не стал бы баллотироваться, если бы не верил «всем сердцем и душой» своей способности продолжить работу на президентском посту.

Заменить Байдена другим кандидатом ранее неоднократно призывали некоторые СМИ. Так, редакционная коллегия The New York Times (NYT) указывала, что демократ на дебатах с трудом отвечал на провокации и что американцы своими глазами увидели «возраст и немощь» главы государства. Редколлегия NYT назвала Трампа серьезной угрозой демократии, призвав Демпартию выдвинуть ему сильного конкурента.

Bloomberg отмечал, что о замене Байдена говорили и спонсоры Демократической партии. После неудачного выступления американского лидера на дебатах они начали обмениваться «яростными электронными письмами» и пришли к выводу, что «единственная надежда для демократов» — это смена кандидата, утверждает агентство.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что Байден может выйти из предвыборной гонки, если такое решение примут его семья и ближайшие сторонники. По данным издания, в группу людей, которые принимают связанные с Байденом решения, входят его супруга Джилл, младшая сестра Валери и 85-летний Тед Кауфман — давний друг и советник президента.

Решение о выходе Байдена из гонки Axios назвал «шокирующим». При этом портал подчеркнул, что президент продолжит борьбу за переизбрание только по той причине, что близкие верят в его шансы победить Трампа более высокие, чем у вице-президента Камалы Харрис.