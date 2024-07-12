Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне перепутал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также случайно назвал экс-главу государства Дональда Трампа своим вице-президентом. Как сообщает агентство Bloomberg, такие оплошности 81-летнего Байдена в очередной раз вызвали опасения по поводу его умственных способностей.

Зеленского и Путина Байден перепутал, когда представлял своего украинского коллегу.

«А теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же мужества, сколько и решимости. Дамы и господа, президент [Владимир] Путин», — сказал американский лидер.

По данным New York Post, при этих словах «многие в зале, казалось, вздрогнули», а кто-то из публики попытался поправить 81-летнего Байдена, крикнув: «Зеленский!». Мировые лидеры, по-видимому, не знали, нужно ли аплодировать Зеленскому или ждать, пока Байден исправится.

В итоге президент США быстро извинился за оплошность, объяснив ее тем, что он «слишком сосредоточен на победе» над Москвой. Зеленский в ответ пошутил, что он «лучше» российского лидера, на что Байден сказал: «Вы намного лучше».

Фамилию Трампа Байден ошибочно произнес, говоря о вице-президенте Камале Харрис. «Послушайте, я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы считал, что она не подходит на пост президента», — заявил президент США.

Трамп положительно отреагировал на оплошность своего соперника на грядущих выборах, написав в соцсети: «Отличная работа, Джо!».

Хотя сам Байден позднее преуменьшил значение своих словесных промахов, пресс-конференция на саммите НАТО была решающим испытанием для его «шаткой кампании», пишет Bloomberg. Оговорки президента вызвали насмешки в интернете и новые опасения касательно его возраста.

Байден на пресс-конференции заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост главы государства, но «не ради своего наследия», а «чтобы завершить начатое дело». Однако и после этого 81-летний лидер США вновь столкнулся с призывами сняться с выборов. По данным Associated Press, за выход Байдена из президентской гонки выступили 15 конгрессменов-демократов, в том числе главный демократ в комитете Палаты представителей по разведке Джим Хаймс.

В США 27 июня прошли первые дебаты действующего президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, которые претендуют на участие в выборах главы государства. По оценкам зрителей, Байден провалил дебаты. После этого в США стали звучать призывы к действующему лидеру страны отказаться от попыток переизбраться.

Сам Байден на этом фоне говорил, что не намерен отказываться от участия в выборах, настаивая, что уже побеждал Трампа и «добился большего, чем любой другой президент». По данным источников Politico, союзники США по НАТО и другие страны все же разрабатывают планы на случай победы Трампа.