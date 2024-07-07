Во многих странах мира, включая союзников США по НАТО, разрабатывают планы на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет газета Politico. Одни ее источники в дипломатических и политических кругах считают, что эти планы могут скоро пригодиться, другие — что к такому подготовиться невозможно.

В Брюсселе представители НАТО разработали план по обеспечению долгосрочной военной поддержки Украины, чтобы администрация Трампа не смогла этому помешать. В Анкаре чиновники изучают дорожную карту «Проекта 2025» Фонда наследия в поисках подсказок относительно планов Трампа в отношении Сирии.

В Атланте, Остине и Линкольне (штат Небраска) министры из Германии и Канады встретились с губернаторами-республиканцами, чтобы укрепить отношения с американским правым крылом. А в Вашингтоне предполагаемое возвращение Трампа является доминирующей темой на ежемесячных завтраках послов европейских стран, пишет Politico.

На одной такой встрече европейский дипломат спросил своих коллег, не занимаются ли они бесполезным делом. «Можем ли мы действительно подготовиться к приходу Трампа? Или нам лучше подождать и посмотреть, как будет выглядеть новая реальность?» — спросил он, по словам другого высокопоставленного дипломата.

Как союзники США готовятся к приходу Трампа

Более чем за шесть месяцев до вступления в должность следующего американского президента по всему альянсу НАТО и далеко за его пределами предпринимаются усилия на случай проигрыша Байдена, констатируют авторы статьи.

«После того как действующий президент США проиграл первые предвыборные дебаты, многие союзники стали готовиться к тому, что им предстоит иметь дело с администрацией Трампа, которая славится скептическим отношением к Европе и твердой решимостью сделать противостояние Китаю приоритетом внешней политики», — пишет Рolitico.

По словам источников газеты, во многих отношениях страны-члены НАТО чувствуют себя гораздо более уверенными в своей способности справиться с Трампом, чем когда он впервые пришел к власти семь с половиной лет назад как дебютант на мировой арене, и сейчас закладывают основу «для управления его политическим воскрешением».

Собеседники Politico рассказали, что усилия в этом направлении делятся на три категории:

активные личные контакты с Трампом и его советниками в надежде на построение отношений, которые помогут минимизировать конфликты,

изменения в политике, направленные на то, чтобы угодить Трампу и его политической коалиции, главным образом, в попытке уменьшить его претензии по поводу недостаточных расходов на оборону в европейских странах,

разработка креативных дипломатических и правовых мер по защите приоритетов НАТО от вмешательства администрации Трампа.

«В совокупности это начинает выглядеть как правдоподобная стратегия управления турбулентностью мира под руководством Трампа. Но даже лидеры НАТО, продвигающие этот подход, признают, что большая часть этого проекта в конечном итоге может оказаться во власти индивидуальных прихотей Трампа», — констатировали источники Politico.

Один из них, дипломат из страны НАТО, назвал самой большой проблемой непредсказуемость Трампа.

«Когда Трамп впервые пришел к власти, Запад находился в состоянии относительного спокойствия, и союзники США в основном надеялись, что смогут переждать четырехлетний политический кризис в Америке. Сейчас они мыслят иначе, поскольку стало ясно, что трампизм — не мимолетная мода, а НАТО сталкивается с гораздо более непосредственными угрозами европейской безопасности», — говорится в статье.

Бывший помощник генерального секретаря НАТО и французский военный чиновник Камиль Гран, связанный с центристской коалицией президента Франции Эмманюэля Макрона, заявил, что сейчас альянс относится к Трампу совсем иначе, чем в 2017 году:

«В прошлый раз было намного проще, потому что не было ***** [российской военной операции на Украине]».

Один из иностранных (не американских) дипломатов рассказал Politico, что по мере приближения президентских выборов для союзников США стало постоянной проблемой разобраться, кто является приближенным Трампа, а кто — самозванцем. По словам источника, они с коллегами контактировали с несколькими людьми, утверждавшими, что представляют Трампа, «но не всегда было ясно, насколько они близки к нему».

В поисках доступа «к телу»

Результатом стали лихорадочные поиски доступа к людям, наиболее приближенным к Трампу, и к нему самому. «Это гонка за право быть последним человеком, который поговорит с ним, прежде чем он примет решение», — заявил европейский военный чиновник.

«Один из уроков, который американские союзники извлекли за время президентства Трампа, заключается в том, что личные отношения с ним и его ближайшими людьми имеют первостепенное значение. Трамп сформировал теплые связи как президент с эклектичным рядом политиков, от Синдзо Абэ и Жаира Болсонару до Бориса Джонсона и Ким Чен Ына, каждый из которых использовал эту прямую личную связь в своих интересах», — пишет Politico.

Предпринимаются и попытки наладить отношения с членами Республиканской партии.

В последние недели несколько дипломатов из стран НАТО побывали в Вашингтоне, не афишируя свои поездки, и встречались с представителями аналитических центров, способных, по их мнению, оказать некоторое влияние на политику Трампа. Встречи, казалось, были продуктивными, сказал Politico один посол.

«Но во всем царит атмосфера непредсказуемости. Мы не знаем, останутся ли там люди, с которыми мы встречаемся, если Трамп будет избран президентом», — сказал один из официальных представителей НАТО в штаб-квартире в Брюсселе.

Курирующий разработку планов на случай победы Трампа канадский министр Франсуа-Филипп Шампань встретился с губернаторами-республиканцами, включая Генри Макмастера из Южной Каролины и Джима Пиллена из Небраски, и на встрече подчеркнул, что международная стабильность является общей заботой.

Осенью 2023 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Техас, чтобы встретиться с губернатором штата Грегом Эбботтом — влиятельным сторонником Трампа.

Встреча ради встречи

В мае 2024 года Дэвид Лэмми — на тот момент теневой министр иностранных дел Великобритании, а сейчас глава МИД — ездил в Вашингтон и встречался со сторонниками Трампа, включая сенаторов Линдси Грэма и Джеймса Дэвида Вэнса. В публичных выступлениях он заявлял, что критика Трампа в адрес НАТО часто «неправильно интерпретировалась» и что тот лишь хотел от Европы более высоких трат на оборону. Это был резкий разворот для Лэмми, который раньше описывал Трампа как расиста, женоненавистника и «социопата, симпатизирующего неонацистам».

Politico отмечает, что задачей «вашингтонского турне» Лэмми, очевидно, было продемонстрировать британским избирателям открытость Лондона к отношениям с администрацией Трампа в случае его победы на выборах. По данным источников газеты, у министра и сенаторов состоялся «непринужденный разговор», в ходе которого Лэмми поведал о своих семейных связях с США и в ответ получил информацию о кампании Трампа.

London Times и Daily Mail опубликовали новости об этой встрече через несколько минут после ее завершения, показав тем самым, что целью встречи являлась она сама по себе как факт. Советники Трампа удивились, что сообщение вышло еще до того, как Лэмми покинул здание: «У них все было заранее написано». Один британский дипломат сказал, что некоторые его американские высокопоставленные коллеги были «очень, очень расстроены Дэвидом», особенно учитывая его теплые отношения с демократами, включая Барака Обаму.

Европейская заслуга Трампа

Хотя большая часть трансатлантической повестки дня Трампа кажется изменчивой и импульсивной, в одном он был абсолютно последователен — в требовании, чтобы европейские страны тратили гораздо больше на собственную оборону, напоминает Politico.

«Теперь у Европы есть веские причины увеличить расходы на оборону, не имеющие никакого отношения к Трампу», — констатирует издание.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, 23 из 32 стран альянса тратят 2% и более от своего ВВП на оборону, что соответствует цели, намеченной для них на 2014 год. По словам источников Politico, стратегия НАТО на случай победы Трампа заключается в том, чтобы дать ему возможность приписать себе в заслуги «возросшую эффективность альянса» и «расширение военного потенциала» входящих туда стран.

Однако не все союзники США с энтузиазмом реагируют на требования момента, отмечает Politico. Две из самых богатых стран НАТО — Италия и Канада — далеки от достижения порога оборонных расходов в 2% ВВП. То же самое касается Испании, Португалии и Бельгии. Собеседники газеты считают, что в ближайшее время эти страны испытают на себе сильное давление других членов альянса, которые потребуют от них «выполнить свои обязательства».

Как НАТО «прячет» от Трампа программу помощи Украине

На встрече министров обороны стран НАТО в середине июня в Брюсселе члены альянса согласовали план по передаче контроля над поддержкой Украины. Сейчас США играют ведущую роль в организации военной помощи Киеву, которую координирует Группа содействия безопасности — подразделение из 300 человек, размещенное в американском военном офисе в немецком Висбадене.

Столтенберг предложил альтернативную конфигурацию — передать ответственность за управление помощью самому НАТО, в особенности европейским государствам-партнерам. Теоретически это должно сделать администрирование программ поддержки Украины «неуязвимым для Трампа», говорят некоторые дипломаты. Окончательное решение по этому поводу должно быть принято на саммите альянса в Вашингтоне.

В случае реализации этого плана контроль за оказанием помощи Украине постепенно перейдет к группе из 200 представителей НАТО с офисом в бельгийском городе Монсе. Эта группа продолжит работать с Соединенными Штатами, но под эгидой альянса.

«Никто не знает, какой хаос может начаться»

Однако, предупреждает Politico, все схемы, разработанные с целью смягчить влияние указов Трампа на общие приоритеты НАТО, могут подвергнуться серьезному испытанию.

«Несмотря на всю решимость некоторых европейских столиц подойти ко второму его президентству с относительным оптимизмом, нельзя игнорировать простую данность: никто на континенте на самом деле не знает, какой хаос может начаться», — считают авторы статьи.

По их мнению, Трампа вряд ли смогут сдержать министры вроде тех, кто составлял кабинет во время его первого срока, — ветераны вооруженных сил, такие как Майк Помпео, Герберт Рэймонд Макмастер, Джим Мэттис и Джон Келли, которые построили всю свою карьеру в рамках традиционной внешнеполитической структуры вместе с союзниками.

Politico отмечает, что некоторые советники Трампа нервируют Европу своими неоднозначными высказываниями о приверженности США защите союзников по НАТО.

В частности, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, которого считают претендентом на пост главы Совета национальной безопасности в администрации Трампа, в интервью заявил, что договор НАТО не обязывает США противодействовать определенным видам агрессии — например, защищать страны Балтии от гипотетического нападения России.

«Генри Киссинджер однажды сказал, что альянсы — это не самоубийственные контракты», — поделился Колби цитатой, пояснив, что США не должны «оказаться уязвимыми для сокрушительного удара со стороны Китая», потратив силы и ресурсы на помощь Европе.