Влиятельная группа гражданских лидеров и предпринимателей США Leadership Now Project, созданная с целью защиты американских демократических институтов, направила письмо президенту США Джозефу Байдену с призывом отозвать свою кандидатуру с президентских выборов, пишет The Washington Post (WP).

«Мы с уважением просим Вас воздержаться от выдвижения своей кандидатуры для переизбрания ради нашей демократии и будущего нации», — говорится в письме, которое подписали 168 человек.

Издание отметило, что после того, как письмо было доставлено по адресу, число подписавшихся продолжило расти.

Среди тех, кто уже подписал обращение к президенту, — невестка основателя Walmart Кристи Уолтон, инвестор-миллиардер Майк Новогратц, бывшая топ-менеджер Google Нин Мосбергер-Танг, профессор юридической школы Гарварда Лоуренс Лессиг, бывший глава Военного управления при Белом доме Луис Кальдера и другие.

«Риски для Америки велики: глобальная и внутренняя нестабильность, отказ от наших союзников, клановый капитализм, политические преследования и продолжающееся ущемление прав женщин и других групп. <…> В этот важный для нашей страны момент настало время защитить ваше наследие, передав факел — так же, как это сделал Джордж Вашингтон», — говорится в тексте письма.

Письмо также подписала Вики Хаусман, соосновательница и президент группы Forward Majority, которая поддерживает Демократическую партию на парламентских выборах.

Организация Leadership Now Project была создана в 2018 году на фоне озабоченности из-за состояния демократических норм и институтов. 3 июля представители организации опубликовали сообщение, в котором выразили беспокойство по поводу возможной победы на выборах Дональда Трампа. Они опасаются, что это может привести к подрыву верховенства права в США.

В сообщении также говорилось, что если Байден откажется снимать свою кандидатуру, участники организации продолжат поддерживать его в борьбе с Трампом.

1 июля сообщалось, что члены семьи Байдена призвали его не выходить из президентской гонки в ходе встречи, которая прошла в резиденции президента в Кемп-Дэвиде после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.