После провальных дебатов Джо Байдена с Дональдом Трампом Белому дому пришлось отвечать на неудобные вопросы о состоянии здоровья американского лидера. В Конгрессе начали раздаваться публичные призывы к Байдену выйти из президентской гонки. Однако он, похоже, не намерен отступать. Как развиваются события спустя неделю после дебатов ― в материале RTVI.

Что говорят в Белом доме о здоровье Байдена

После неудачного выступления Байдена журналисты завалили пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер вопросами о состоянии здоровья 81-летнего президента. Во время дебатов он говорил сиплым голосом, временами терял нить беседы, впадал в ступор и путался.

По мнению аналитика CNN Стивена Коллинсона, смотреть брифинг Жан-Пьер было «почти так же больно», как и сами дебаты. Наиболее четкий ответ представительница Белого дома дала на вопрос о том, что случилось с голосом Байдена. По ее словам, президент простудился, но не принимал медикаменты.

Жан-Пьер признала, что у Байдена была «плохая ночь», а также назвала справедливыми и понятными вопросы о его умственных и когнитивных способностях. Однако она отказалась поделиться какими-либо медицинскими данными, помимо тех, что были обнародованы в феврале.

Тогда в отчете говорилось, что у Байдена нет симптомов неврологического заболевания, инсульта, рассеянного склероза или болезни Паркинсона. Он остается «энергичным мужчиной» и может исполнять президентские обязанности.

О прохождении каких-либо когнитивных тестов, рекомендуемых людям старшего возраста, в февральском заключении не говорилось. По словам Жан-Пьер, медицинская команда президента и сейчас считает, что в таком тесте «нет необходимости».

Пресс-секретарь отвергла предположения, что в Белом доме скрывают информацию о здоровье Байдена и его способности продолжать работу, но ушла от ответа на вопрос, когда он последний раз проходил медобследование. Позже она уточнила, что Байден не обследовался с февраля.

Один из журналистов прямо спросил Жан-Пьер, страдает ли президент болезнью Альцгеймера, деменцией или дегенеративным заболеванием, которое могло бы привести к провалу на дебатах.

«У меня есть для вас ответ, вы готовы к нему? Ответ: нет. И я надеюсь, вы задаете такие же вопросы другому парню [Трампу]», ― сказала спикер Белого дома.

По данным Politico и ABC News, Байден побывал у врача через несколько дней после дебатов в связи с простудой, однако осмотр был кратким и не включал никаких серьезных тестов. О результатах этого визита президент рассказал на закрытой встрече с губернаторами-демократами вечером 3 июля. По словам двух источников Politico, Байден заявил, что чувствует себя хорошо, и «для пущего эффекта постучал по дереву».

«Трудное решение об уходе»: что говорят демократы

Сторонники Байдена признают, что его выступление на дебатах стало катастрофой, но в публичных речах лидеры Демократической партии осторожны в оценках и выражают президенту поддержку. Первым демократом, открыто призвавшим Байдена выйти из гонки, стал член палаты представителей из Техаса Ллойд Доггет.

«Вместо того чтобы успокоить избирателей, президент не смог эффективно защитить свои многочисленные достижения и разоблачить многократную ложь Трампа. <…> Я надеюсь, что он примет болезненное и трудное решение об уходе. Я с уважением призываю его сделать это», — заявил Доггет.

Вторым в этом ряду стал член палаты представителей от Аризионы Рауль Грихальва. «Ему [Байдену] нужно взять на себя ответственность за сохранение места, и часть этой ответственности — выйти из этой гонки», — сказал политик-демократ The New York Times (NYT).

Бывший спикер палаты представителей, член Демпартии от Калифорнии Нэнси Пелоси, назвала «совершенно справедливым» вопрос о том, было ли провальное выступление Байдена на дебатах единичным эпизодом или частью его обычного состояния.

Пелоси, которая на три года старше действующего президента, выступила за то, чтобы оба претендента на высший пост прошли обследование на состояние здоровья и умственные способности. Позже пресс-служба Пелоси заявила, что экс-спикер «полностью доверяет президенту Байдену и с нетерпением ждет возможности присутствовать на его инаугурации 20 января 2025 года».

Еще один ключевой соратник Байдена в Конгрессе ― его давний друг и доверенное лицо Джим Клайберн ― заявил, что поддержит кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, если действующий глава Белого дома решит выйти из гонки.

Представитель Клайберна, комментируя позже это высказывание, подчеркнул, что политик отвечал на гипотетический вопрос и «полностью поддерживает президента Байдена в верхней части списка».

Журнал Time, анализируя выступления Доггета, Пелоси и Клайберна, отмечает, что первому не хватает политического веса, чтобы запустить общенациональную дискуссию о замене Байдена другим кандидатом, а осторожные высказывания Пелоси и Клайберна «слишком легко игнорировать».

В частном порядке опасения высказывает и бывший президент США Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом, утверждают источники The Washington Post (WP). По оценке Обамы, и без того трудный путь Байдена к переизбранию после дебатов стал еще более сложным, говорят собеседники издания.

По словам источников WP, Обама лично поговорил с Байденом, предложив ему свою поддержку в качестве эксперта и личного советника, но затрагивалась ли тема переизбрания, неизвестно.

Представитель предвыборной кампании лидера США Лорен Хитт сообщила WP, что Байден «благодарен президенту Обаме за неизменную поддержку с самого начала этой кампании как мощному посланнику для избирателей и доверенному советнику президента».

Отступит ли Байден?

По словам высокопоставленного источника Bloomberg в Демпартии, законодатели-демократы рассматривают возможность обратиться к Байдену с письменным призывом выйти из гонки. Источники NYT и ABC News утверждают, что Байден по-прежнему настроен на борьбу и считает себя лучшей альтернативой Трампу, но осознает сложность своего политического положения.

В частных беседах с ключевыми союзниками Байден якобы признал, что следующие несколько дней будут иметь решающее значение для его кампании, пишут издания. По данным NYT, президент «понимает, что, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру».

В Белом доме отрицают, что Байден обсуждал с союзниками выход из предвыборной гонки, и называют это «абсолютной ложью». По словам Карин Жан-Пьер, в отставку президент также не собирается.

По сведениям Politico, 3 июля Байден пообщался с представителями своего предвыборного штаба и национального комитета Демпартии, заверив их, что останется в гонке до конца.

«Позвольте мне сказать это настолько ясно, насколько я могу, — настолько просто и прямолинейно, насколько я могу: я баллотируюсь… никто меня не вытесняет. Я не ухожу. Я в этой гонке до конца, и мы победим», — цитирует американского лидера источник издания.

В ближайшие дни у Бадена запланировано нескольких мероприятий, призванных вернуть доверие его избирателей и соратников. 4 июля он примет американские семьи в Белом доме по случаю Дня независимости, на следующий день даст интервью известному телеведущему Джорджу Стефанопулосу на ABC News и в тот же день отправится на предвыборный митинг в Висконсин.

7 июля президент и первая леди Джилл Байден выступят в Пенсильвании, а на следующей неделе Байден примет мировых лидеров на саммите НАТО в Вашингтоне и даст персональную пресс-конференцию.

По словам источника Reuters, демократы в палате представителей внимательно следят за ситуацией и готовы попросить Байдена отступить, если он не справится с интервью на ABC. Байден непублично и сам признает, что интервью должно пройти гладко, утверждают собеседники NYT.

«Он знает, что если на его счету будет два подобных [дебатам] события, к концу выходных мы окажемся в другом месте», — заявил источник газеты, общавшийся непосредственно с президентом.

Почему молчит Трамп

Второй участник нашумевших дебатов в последние дни хранил несвойственное ему молчание, отмечает New York Times. После нескольких месяцев нападок на Байдена Трамп удовлетворился тем, что СМИ обсуждают сомнения демократов по поводу кандидатуры действующего президента, заявили изданию неназванные советники Трампа.

По словам одного из них, такое поведение экс-президента после дебатов «в некоторой степени отражает его желание, чтобы Байден остался в гонке», а также уверенность Трампа в том, что он сможет «легко победить» соперника в ноябре.

Советники Трампа в личных беседах были «ошеломлены» плохим выступлением Байдена, ожидая от него более сильных шагов, говорят источники WP. Однако экс-президент и его штаб надеются, что Байден продолжит борьбу за переизбрание, поскольку полагают, что могут его одолеть, утверждают четыре собеседника газеты.

На фоне отстраненности Трампа издание The Daily Beast опубликовало видео, на котором похожий на бывшего президента человек, сидя в гольф-каре, дает резкую оценку выступлению Байдена на дебатах и называет его «старой разбитой кучей дерьма».

Предполагаемый Трамп говорит на видео, что «вывел» Байдена из гонки, «а это значит, что у нас есть Камала» ― имея в виду вице-президента США Камалу Харрис. По мнению мужчины, она будет лучшим оппонентом, чем Байден, при этом герой видео тут же добавляет, что Харрис «плохая и жалкая».

Трамп не подтвердил и не опроверг подлинность видеозаписи, но поделился ею в своей соцсети Truth Social с припиской: «Чаевые не облагаются налогом» [в ролике видно, что мужчина в гольф-каре протягивает наличные предположительно сотруднику гольф-клуба — прим. RTVI].