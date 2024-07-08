Президент США Джо Байден заявил в письме Конгрессу, что «твердо намерен» остаться в предвыборной гонке после неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом и последовавших призывов отказаться от борьбы за переизбрание. Письмо публикует The New York Times (NYT).

«Я хочу, чтобы вы знали: несмотря на все спекуляции в прессе и других источниках, я твердо намерен остаться в этой гонке, пройти ее до конца и победить Дональда Трампа», — говорится в обращении Байдена к конгрессменам.

По словам президента, после дебатов он провел «обстоятельные беседы» с руководством и рядовыми членами Демократической партии, а также с избирателями и «слышал опасения людей по поводу того, что поставлено на карту».

«В ответ на все это могу сказать четко и однозначно: я бы не стал снова баллотироваться, если бы не был абсолютно уверен, что я лучший кандидат, способный победить Дональда Трампа в 2024 году», — заявил Байден в письме.

Он отметил, что вопрос о дальнейшем пути США обсуждается «уже больше недели, и пришло время положить этому конец». Байден назвал главной задачей демократов победу над Трампом. «Любое ослабление решимости или отсутствие ясности в отношении предстоящей задачи только помогает Трампу и вредит нам», — добавил президент и призвал соратников сплотиться.

После дебатов между Байденом и Трампом 27 июня, на которых действующий президент выступил неудачно, американские СМИ писали, что демократы обсуждают возможную замену Байдена другим кандидатом от партии.

Не менее пяти демократов в палате представителей Конгресса ― Ллойд Доггет (Техас), Рауль Грихальва (Аризона), Сет Молтон (Массачусетс), Майк Куигли (Иллинойс) и Энджи Крейг (Миннесота) ― призвали главу Белого дома выйти из гонки. Аналогичное обращение к Байдену подписали около 170 бизнесменов и спонсоров Демпартии.

Сам Байден заявил журналистам 6 июля, что «полностью исключает» возможность выхода из гонки. Он напомнил, что уже побеждал Трампа, а также «добился большего, чем любой другой президент». По данным источников Politico, союзники США по НАТО и другие страны все же разрабатывают планы на случай победы Трампа.