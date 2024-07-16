Кандидат на пост президента США от республиканской партии Дональд Трамп объявил, что в случае победы на выборах хочет видеть своим вице-президентом сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social в преддверии съезда Республиканской партии США.

«После долгих размышлений, принимая во внимание колоссальные таланты многих других, я решил, что наиболее подходящим человеком на должность вице-президента Соединенных Штатов является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из штата Огайо», — написал Трамп.

Он добавил, что на посту вице-президента Вэнс сможет «продолжить бороться за конституцию, будет стоять на стороне войск США», а также «сделает все возможное», чтобы Соединенные Штаты «стали великими».

Агентство Reuters отмечает, что в свои 39 лет Вэнс будет представлять на выборах молодое поколение. Однако некоторые сторонники Трампа не считали правильным выбор белого мужчины, убежденного консерватора Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента, пишет агентство. По их мнению, на эту должность нужно было назначить женщину или кандидата-афроамериканца.

Тем не менее, Вэнс обошел всех остальных претендентов, среди которых были сенатор от Флориды Марко Рубио и губернатор Северной Дакоты Дуглас Бергам, отмечает Reuters.

В 2016 году Джеймс Вэнс выпустил книгу «Деревенская элегия» (Hillbilly Elegy) о социально-экономических проблемах своего родного штата Огайо, которая стала бестселлером в США.

В том же году Вэнс выступил с критикой в адрес Трампа, который тогда впервые баллотировался в президенты. Будущий сенатор тогда называл кандидата от республиканской партии «американским Гитлером» и «культурным героином».

В 2022 году Вэнса избрали сенатором. Тогда же он изменил свою риторику в отношении Трампа и стал выступать в его поддержку.

Что Вэнс говорил о России и конфликте с Украиной

Декабрь 2023 года:

«В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия».

«Мысль о том, что Украина собиралась вернуть Россию к границам 1991 года, была абсурдной — на самом деле в это никто не верил».

Январь 2024 года:

«Лучшим решением для Украины и однозначно для США будет заключить мир с Россией».

Февраль 2024 года:

«Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок со стороны Украины, и вам нужно будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта».

Март 2024 года:

«Соединенные Штаты отправили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, и почти не несли ответственности за то, куда шли эти ресурсы. Например, мы знаем, что более половины отправленного нами оружия, подлежащего усиленному контролю, не отслеживалось в соответствии со стандартами Министерства обороны. Это совершенно неприемлемо».

Апрель 2024 года:

«США следует более реалистично подходить к вопросам оказания военной помощи другим государствам. В данный момент дебаты на тему российско-украинского конфликта граничат с фантазией. Нам нужна доля реализма».

Июнь 2024 года:

«Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти. Байден бездумно идет к третьей мировой войне».