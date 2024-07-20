Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провели телефонный разговор впервые с тех пор, как Белый дом возглавил Джо Байден. Украинский лидер отметил важность поддержки Киева Вашингтоном, а Трамп в очередной раз пообещал положить конец военному конфликту.

По словам Зеленского, он поздравил Трампа с выдвижением на президентские выборы и осудил покушение на него, пожелав политику «сил и абсолютной безопасности в будущем».

«Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашей страны», — поделился украинский президент в соцсети X.

Украина «всегда будет благодарна» США за помощь, заверил Зеленский. По его словам, они с Трампом договорились о личной встрече, на которой обсудят, «какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».

Трамп со своей стороны оценил состоявшийся разговор как «очень хороший». Он написал в своей соцсети Truth Social, что, снова став президентом США, «принесет мир во всем мире» и «прекратит войну, которая стоила стольких жизней и разрушила бесчисленное множество невинных семей».

«Обе стороны смогут встретиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — пообещал Трамп.

«Украинский» план Трампа

Ранее Трамп не раз говорил, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине в течение 24 часов. Зеленский в ответ приглашал политика на Украину, обещая объяснить ему, что это невозможно. При этом украинский лидер выражал готовность обсудить план Трампа, но предупреждал, что Украина не пойдет на территориальные уступки.

В свою очередь, президент России Владимир Путин положительно оценивал заявления Трампа о планах в сжатые сроки добиться урегулирования конфликта. Трампу понравилась эта оценка, означающая, по его словам, что он говорит «правильные вещи».

В одном из интервью американский политик рассуждал, что пригласил бы Путина и Зеленского, «собрал бы их вместе и договорился бы о сделке». Одновременно Трамп заверял, что в ходе переговоров «никто не был более жестким по отношению к России», чем он.

Детали плана Трампа до сих пор не раскрывались официально, но газета The Washington Post (WP) в апреле утверждала, что он в частном порядке допускал давление на Киев с целью убедить его уступить Москве Крым и Донбасс. Трамп убежден, что Россия и Украина хотят найти выход из ситуации, «сохранив лицо», говорил один из источников издания.

В конце июня Reuters сообщал, что советники Трампа представили ему план урегулирования, который предполагает, что Киев должен будет вступить в переговоры, чтобы не лишиться военной поддержки Вашингтона, а если от переговоров откажется Россия, США усилят поддержку Украины.

Путин в феврале отмечал, что победа действующего президента США Джо Байдена будет предпочтительней для России, потому что он — «человек более опытный» и «прогнозируемый», «политик старой формации».