Киев готов вести переговоры с Москвой, сообщили в МИД Китая со ссылкой на украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать урегулирование конфликта с президентом России Владимиром Путиным. Как на заявления Киева отреагировали в Москве — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Сам по себе посыл [заявления Кулебы], можно сказать, что идет в унисон с нашей позицией. Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость переговорному процессу.

Но здесь важны детали, которые мы с вами пока не знаем. Поэтому дождемся, видимо, каких-то дальнейших разъяснений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

Веры ему [Зеленскому] нет никакой и ни у кого. Ему не верит никто. Все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все, что угодно, который может наврать, может отказаться от всего, коль скоро он отказался даже от собственного народа, буквально кинув граждан Украины на какой-то жертвенный алтарь.

Ничего не было предпринято никем — ни Зеленским, ни его какими-то там администрациями или другими ветвями власти, ни западными кураторами с целью отмены закона, запрещающего Украине ведение переговоров с Россией. Слов мы слышим много, но дел не видим в принципе.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

У них все равно нет другого выхода. И переговоры рано или поздно будут. Просто переговоры будут тогда, когда западные кураторы Украины будут готовы принять условия России, и здесь готовность или неготовность Украины — это вопрос далеко не первостепенный. Если им скажут, они, естественно, пойдут на переговоры.

Но для нас переговоры нужны будут тогда, когда на них будут зафиксированы наши условия и наша позиция. Ни при каких других обстоятельствах мы ни на какие переговоры не пойдем.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин (комментарий «Ленте.ру»):

К таким заявлениям надо с вниманием относиться, потому что это контрастирует с ультрарешительными заявлениями об отказе от любых переговоров, которые неоднократно делал Зеленский. Но главное, чтобы за этими словами крылась готовность идти на здравые решения, потому что переговоры ради переговоров никому не нужны. Надо, чтобы официальные лица, включая того же самого Кулебу, сформулировали основные принципы и позиции, с которыми они готовы выходить на переговоры.

В любом случае такое заявление нужно принимать к сведению и идти дальше. Будем ждать, изучать развитие подходов нынешней киевской власти.

Политолог Юрий Светов (комментарий Инфо24):

До этого мы слышали достаточно наглые заявления Зеленского о том, что Китай обязан не сотрудничать с Россией, а приказать Москве вступить в эти переговоры. Ясное дело, что китайцы жестко ответили на это Киеву, и тогда украинцы решили действовать иным путем. <…>

После визита Кулебы они [власти Украины] будут трактовать это таким образом, что китайцы якобы согласились участвовать во втором украинском «саммите мира». Только в этом смысл заявлений Киева о готовности к переговорам с Москвой.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов (комментарий «Ленте.ру»):

Во-первых, это связано с неудачами на фронте, потому что армия Украины сдает один город за другим, есть опасения, что она может не выдержать и летнего, и осеннего наступлений. Во-вторых, к Зеленскому пришло понимание того, что мир — это для него спасение: либо от суда, либо от потери власти. Третий момент: тот факт, что страны Запада не намерены в дальнейшем поддерживать Зеленского, снабжать его оружием и деньгами в необходимом количестве. Украина утратила поддержку Запада.