Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать план мирного урегулирования конфликта с представителями России, включая президента страны Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си», полную версию которого опубликовала 21 июля украинская редакция телерадиокомпании.

По словам Зеленского, Киев готов обсуждать с Россией проект мирного урегулирования, который планируется выработать по итогам второй конференции по Украине.

«Если Россия будет готова проговаривать этот план и договариваться об окончании войны <…>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин, или это будет не Путин — какая разница, давайте честно. <…> Мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — сказал Зеленский (цитата по «Корреспондент.net»).

В сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Однако уже спустя месяц украинский президент перестал упоминать отставку Путина в числе условий, необходимых для начала переговоров. Западные СМИ писали, что он смягчил риторику под влиянием США. Российские власти, комментируя вопросы о возможных мирных переговорах с Киевом, регулярно напоминают о запрете Зеленского вести диалог с Путиным. Сам российский президент сослался на это в февральском интервью американскому журналисту Такеру Карслону. «Пусть он [Зеленский] отменит этот указ. И все. Мы никогда не отказывались от переговоров», — сказал Путин.

Зеленский допустил в интервью «Би-би-си», что «горячая фаза» конфликта на Украине может завершиться к концу 2024 года. Он также отметил, что готов покинуть пост после окончания боевых действий.

Отвечая на вопрос о том, останется ли он президентом, если конфликт затянется на 10 лет, Зеленский заявил, что «никто не согласится на войну, которая будет идти еще 10 лет или долгие годы».

«Миру сложно, всем сложно. И я думаю, что это невозможно реально», — сказал украинский лидер (цитата по «Украинской правде»).

Он добавил, что «с удовольствием провел бы выборы», если бы это было возможно. Если же военные действия затянутся, нужно будет искать решение для проведения президентских выборов, сказал Зеленский.

«Я пока не знаю, какое. Это сложно, потому что это изменения в Конституцию Украины. Конституцию нельзя менять в период войны, проводить выборы во время военного положения нельзя», — заявил он.

20 мая 2024 года истек срок полномочий Зеленского на посту президента. Выборы президента должны были состояться 31 марта, но на Украине действует военное положение. Закон, регулирующий этот режим, запрещает проводить выборы во время военного положения. В Конституции прямого запрета на это нет.

Президент России говорил, что вопрос о легитимности власти на Украине важен в контексте возможных переговоров. Он отмечал, что единственной легитимной властью после 20 мая обладает Верховная Рада и ее спикер. Однако, по мнению Путина, обращаться к Раде «в условиях узурпации власти правящей верхушкой» на Украине «бессмысленно».