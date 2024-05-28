Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, но не президента, поэтому единственной легитимной властью в стране сейчас являются парламент и его спикер, заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам своего визита в Узбекистан. О чем еще говорил российский лидер на пресс-конференции — в материале RTVI.

По словам Путина, в Конституции Украины ничего не говорится о возможности продления полномочий президента из-за военного положения, поэтому, «по предварительной оценке», на сегодняшний день единственной легитимной властью в стране обладает Верховная рада и ее спикер.

При этом в соответствии с украинской Конституцией полномочия парламента могут продлеваться, поэтому сейчас на Украине «полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента», подчеркнул российский лидер.

Однако, по его словам, ситуация на Украине требует «серьезного глубокого анализа».

«По большому счету, если бы [украинские власти] хотели провести президентские выборы, надо было бы отменить тогда закон о военном положении — вот и все. И провести выборы. Но не захотели этого делать по ряду обстоятельств», — считает Путин.

Запад собирается обвинить действующие власти Украина во всех «непопулярных решениях», а потом сменить их, утверждает президент России. С этим предполагаемым планом он связывает и решение не проводить президентские выборы на Украине.

«Может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины — они находятся за океаном — заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть [в Киеве] бремя принятия всех непопулярных решений, в том числе и принятие еще одного решения по дальнейшему понижению призывного возраста», — предположил Путин.

По его словам, после принятия этих решений действующее руководство страны «заменят на людей, на плечах которых не будет ответственности за непопулярные в народе решения». «Если задумка в этом, тогда логика понятна», — считает российский лидер.

На Западе лежит и ответственность за то, что происходит сейчас вокруг Харькова, заявил Путин. Он призвал журналистов посмотреть репортажи «западных коллег» и обратить внимание, что там «никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий».

«Все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. <…> Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, пожинают плоды тогда своего творчества», — пояснил российский лидер.

Путин предупредил, что любые попытки Украины переломить ситуацию на поле боя повлекут за собой новые потери в рядах ВСУ.

«Переломить ситуацию на поле боя не получается. И чем больше будет попыток, тем больше будет потерь, и потерь далеко не в пользу украинских вооруженных сил», — спрогнозировал он.

Если же ВСУ начнут применять западное оружие дальнего действия для нанесения ударов по российской территории, Москва пересмотрит границы санитарной зоны, предупредил Путин.

Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о разрешении Украине атаковать территорию России западным оружием, российский лидер припомнил, что на посту премьер-министра Норвегии Столтенберг «деменцией не страдал», и с ним можно было решать «непростые вопросы по Баренцеву морю и другие, и в общем договариваться».

«На тот момент [он] — я просто уверен в этом — деменцией не страдал никакой», — поделился Путин с журналистами.

Если под предлогом помощи в охране границ Украина позволит Польше ввести войска на ее территорию, эта армия оттуда никогда больше не уйдет, уверен президент России.

«Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если там, скажем, зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками — другие уйдут, поляки — никогда. Это — очевидная вещь, для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли», — рассуждает Путин.

Само предположение о том, что иностранные военные могут заняться охраной украинских границ, чтобы сами пограничники могли отправиться на фронт, российский лидер назвал «чушью и дурью». По его словам, на Украине и так находятся иностранные наемники, и странам Запада, откуда они прибыли, все сложнее скрывать потери в их рядах.

«Значит, поэтому, может быть, настало время показать, что там официально и присутствуют, чтобы и потери не показывать — реально, легально. Не знаю, может быть», — предположил Владимир Путин.

По его словам, украинский конфликт давно можно было бы урегулировать, если бы ВСУ находились под командованием людей, руководствующихся национальными интересами. Президент России в шутку посетовал, что Вооруженными силами Украины командует не его белорусский коллега Александр Лукашенко.

«Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной», — выразил уверенность Путин, добавив, что сейчас страна находится во власти тех, кто руководствуется «интересами своих хозяев в Европе или за океаном».