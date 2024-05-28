Президент России Владимир Путин заявил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной Рады, о продлении полномочий президента там ничего нет. По предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и ее спикер, отметил Путин.

По его словам, вопрос легитимности украинской власти требует «серьезного, глубокого анализа».

«Но первое, что на виду и что мне докладывают коллеги, заключается вот в чем: конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. О продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано», — сказал Путин журналистам по итогам визита в Узбекистан.

При этом украинское законодательство предусматривает, что в период военного положения выборы президента не проводятся, добавил Путин. Однако, по его словам, это еще не значит, что полномочия действующего главы государства пролонгируются. «Об этом в конституции ничего нет», — сказал он.

По словам Путина, украинская государственность по сути «основана на идее не президентской республики, а на идее парламентско-президентской республики». Основные рычаги власти сосредотачиваются в представительном органе государства, добавил российский лидер.

«Строго говоря, по предварительной оценке, <…> единственной легитимной властью [Украины] остается парламент и спикер Рады», — сказал Путин.

«Ну а так, по большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, надо было бы отменить тогда закон о военном положении — вот и все. И провести выборы. Но не захотели этого делать по ряду обстоятельств», — считает глава государства.

Путин уже не впервые высказывается насчет легитимности украинского президента. На прошлой неделе, 24 мая, он уже говорил, что легитимность Владимира Зеленского на посту главы Украины закончилась. По словам Путина, если дело дойдет до переговоров с Киевом, то Москве надо «понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов».

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их не стали проводить из-за действующего в стране военного положения. Конституция Украины прямо не запрещает избирать президента в таких условиях, но такой запрет есть в законе о правовом режиме военного положения.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук и министр юстиции Украины Денис Малюська заявили, что полномочия Зеленского продолжаются до избрания следующего президента страны. В ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным главой государства.