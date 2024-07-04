Президент России Владимир Путин заявил, что обращаться к Верховной раде Украины «в условиях узурпации власти» нынешним правительством — бессмысленно. Об этом он сказал на пресс-конференции в Астане после саммита ШОС.

«Обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство в Раде подчинено этой так называемой правящей верхушке», — заявил глава государства.

Президент России напомнил, что Верховный суд Украины принял решение, согласно которому срок президентства на Украине ограничивается пятью годами, «и никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с конституцией Украины не существует».

Однако «так называемая правящая верхушка» Украины находится у власти незаконно и «даже собирается обращаться в конституционный суд за подтверждением своих полномочий».

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Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года.

Выборы президента должны были состояться 31 марта, однако в стране действует военное положение. Несмотря на то, что конституция Украины прямо не запрещает проводить в таких условиях выборы главы государства, запрет содержится в законе о правовом режиме военного положения.

Военное положение на Украине было введено в конце февраля 2022 года с боевых действий на Украине и продлевается каждые три месяца. Последний раз это произошло 9 мая, когда Зеленский подписал. Сейчас военное положение на Украине действует до 11 августа 2024 года.

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В начале ноября Зеленский выразил мнение, что в период, когда Украина находится в состоянии конфликта, выборы в стране будут «не ко времени». Позже в том же месяце руководители всех фракций Верховной Рады подписали декларацию против проведения выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения.

Во время своего визита в Беларусь в конце мая Путин заявил, что легитимность президента Украины закончилась. Он также заявил, что на вопрос о легитимности «должны ответить в самой Украине».