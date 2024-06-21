Ошибкой президента России Владимира Путина при объявлении ультиматума Украине и Западу заключалась в чрезмерно жестких требованиях, «перелегитимизировавших» президента Украины Зеленского еще на полгода. Об этом заявил бывший советник украинского главы государства Алексей Арестович в интервью Ксении Собчак.

«В чем ошибка Путина с моей точки зрения? Когда он потребовал ультиматум “Пять областей”, [она] заключалась в том, что он сформулировал цели своей политики — “безъядерная”, “безблоковая” (имеется ввиду отказ Киева от вступления в НАТО. — Прим. RTVI), “нейтральная” Украина, денацифицированная и демилитаризированная. Его заявление восприняли в Украине как плевок в лицо. На Западе восприняли как нереальные требования», — сказал он.

По словам Арестовича, российский президент сформулировал мирное предложение так жестко, что «добился прямо противоположных тенденций в Украине».

«И он перелегитимизировал Зеленского с его утверждением, что Путин “невменяемый” и с ним нельзя вести переговоры минимум на полгода политической жизни», — добавил Арестович.

По словам бывшего советника Зеленского, сторонам придется идти на «болезненные компромиссы». Он призвал Россию и Украину «забыть слова “победа”, “поражение” и “компромисс”» и ориентироваться на “реальные интересы”.

«Джинн выпущен из бутылки и начинает разрушать Европу. Вопрос ко всем сторонам: мы хотим, чтобы основным средством решения конфликтов были боевые действия? Если хотим — воюем» — заявил Арестович.

По его мнению, если Киев не хочет продолжать боевые действия, то ему нужно «создавать новую систему», которая может быть создана «только на основе реальных интересов».