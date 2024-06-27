Украина должна представить свой план по урегулированию военного конфликта с Россией в течение нескольких месяцев, так как не заинтересована в затягивании боевых действий. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе в рамках саммита Евросоюза.

«Мы не имеем много времени, потому что у нас много людей погибают. <…> Мы хотим приготовить этот [мирный] план как можно скорее», — сказал глава государства (цитата по «Интерфакс Украина»).

Зеленский подчеркнул, что Киев не хочет, «чтобы эта война продолжалась в течение многих лет». Украинская сторона планирует подготовить план по урегулированию конфликта ко второму «мирному» саммиту, добавил президент.

В феврале Зеленский заявил, что за два года конфликта Украина потеряла погибшими 31 тыс. военных. В то же время украинский президент отказался называть число раненых и пропавших без вести.

В Минобороны России утверждают, что потери Украины за время конфликта в несколько раз выше. В апреле Сергей Шойгу, занимавший тогда пост главы российского военного ведомства, заявил, что с начала конфликта потери ВСУ составили почти 500 тыс. военнослужащих.

По словам Зеленского, власти Украины не вступали в контакты с Россией после конференции в Швейцарии.

«У меня не было диалога с ними за это время <…>. Если это происходит в тени, в секрете, то это не про нас. Мы хотим это делать открыто», — сказал украинский президент.

В середине июня Зеленский заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «хоть завтра», если Москва будет уважать ее территориальную целостность.

Первый «саммит мира» по конфликту на Украине состоялся в городе Бюргеншток в Швейцарии в середине июня. В коммюнике, которое было согласовано по итогам саммита, содержится требование провести полный обмен военнопленными между сторонами, обеспечить украинским властям доступ к портам в Черном и Азовском морях, а также передать Киеву контроль над Запорожской АЭС. По состоянию на конец июня документ подписали 82 страны.

Россия не была приглашена на саммит в Швейцарии в качестве участника. Москва отвергает переговоры с Киевом на основе украинской «формулы мира», призывая учитывать «реалии на земле». В офисе президента Украины допустили приглашение представителя России на следующий «саммит мира», писало агентство Bloomberg.

Президент России Владимир Путин в числе условий для урегулирования конфликта называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя в качестве российских на уровне международных договоров, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие антироссийских санкций.