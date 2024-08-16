В Курской области вторую неделю продолжаются бои после вторжения ВСУ в регион. Как это может повлиять на ход и завершение конфликта, можно ли говорить о его эскалации и осталось ли еще поле для мирных переговоров, — в материале RTVI.

Что дальше: эскалация или переговоры

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал вторжение ВСУ в Курскую область «военным инструментом», призванным «убедить Россию» войти в «справедливый переговорный процесс». По его словам, Украина «не заинтересована в оккупации российских территорий», но ей «придется посадить РФ за стол напротив на своих условиях».

Президент России Владимир Путин после атаки ВСУ заявил, что о с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики», разговаривать не о чем.

В середине июня Путин пообещал немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от вступления в НАТО. Впоследствии президент отметил, что по мере изменения условий «на земле» не в пользу ВСУ другими будут и условия для начала переговоров.

Начав вторжение в Курскую область, Киев «выбрал эскалацию» вместо «очень щедрого предложения» о переговорах, заявил 13 августа постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский.

«Это фатальная ошибка, о которой Украина потом будет очень сожалеть. Но выбор уже сделан», — сказал дипломат.

При этом ни Путин, ни Полянский не говорили прямо, что Россия отказывается от мирных предложений, отметил политолог Сергей Марков.

«С российской стороны было сказано много жестких слов о невозможности иметь переговоры о мире с Киевом. Ранее было много сказано о нелегитимности [президента Украины Владимира] Зеленского. Но все-таки слов о том, что Россия отзывает свои мирные предложения от июня, — не были сказаны. А значит — они по прежнему пока являются предложением России о мире», — пишет Марков в своем телеграм-канале.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне вторжения в Курскую область призвал сесть за стол переговоров и «закончить эту драчку». Так Запад, по его мнению, может избежать «общей войны» с Россией и Беларусью.

Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск не хотят «войны против всего НАТО», но в случае нарушения государственных границ «мы ответим мгновенно и адекватно».

«Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна», — заявил белорусский лидер.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены возможной эскалацией конфликта в связи с вторжением ВСУ в Курскую область.

«Если России не отреагировала на что-то, это не означает, что она не сможет или не будет делать этого в будущем», — отметила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Военный эксперт Валерий Ширяев выразил мнение в интервью журналисту Алексею Пивоварову*, что перспектива переговоров после атаки ВСУ на Курскую область отдалилась. Операция Киева в регионе приведет не к улучшению переговорных позиций для Украины, а к затягиванию периода, «который исключает всякие переговоры», считает Ширяев.

«Ситуация в Курской области сначала должна быть исправлена, может быть, страшными методами, и только после этого [президент России] начнет рассуждать, входить или не входить в переговоры. <…> Не будет такого, что на него надавили, а он завтра побежит: “ну хорошо, давайте поговорим”. Такого точно не будет», — сказал эксперт.

Как и когда завершится конфликт: прогнозы Алаудинова, Медведева, Зеленского

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов, который и раньше прогнозировал окончание СВО 2024 года, на фоне вторжения ВСУ в Курскую область укрепился в своем мнении.

«Я знал, что война должна завершиться в 2024 году осенью. Но у меня не было понимания, что может послужить причиной того, чтобы эти все силы каким-то образом сдались. <…> Сейчас у меня есть уже четкое понимание», — заявил генерал-майор 14 августа.

По его мнению, «Бог сделал все для того», чтобы у Киева «снесло голову» и ВСУ «бросились» в Курскую область, «чтобы мы их уничтожили и таким образом завершили эту войну».

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев после атаки на Курскую область призвал придать военной операции экстерриториальный характер, дойти до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева, Киева «и дальше».

«Мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», — заявил Медведев.

В годовщину начала войны в Грузии 2008 года он написал в соцсети Х, что «нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России».

Президент Украины Владимир Зеленский незадолго до вторжения ВСУ в Курскую область связал окончание военных действий с разрешением Запада бить дальнобойным оружием по российским территориям. По мнению украинского лидера, это позволит завершить конфликт на украинских условиях.

«Каждый удар <…>, осложняющий <…> пребывание на нашей земле, — каждый такой удар приближает справедливое окончание войны. Справедливое для нас, для мира, для Украины, для всех, кто ценит жизнь», — сказал он в одном из своих вечерних обращений.

На шестой день вторжения в Курскую область Зеленский, выступая на Украинском молодежном форуме, заявил, что Киев «завершит войну так, как нужно Украине, нашему государству, нашим людям» (цитата по «Громадське»).

Что говорят на Западе об окончании конфликта

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби:

Если ему [президенту России Владимиру Путину] это [ситуация в Курской области] не нравится, если это доставляет ему некоторое неудобство, то есть простое решение: он может просто убраться к черту из Украины и покончить с этим.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс (в соцсети Х):

Чтобы положить конец этой войне, России необходимо покинуть демократическую Украину.

Специальный представитель генсека НАТО по южному соседству Хавьер Коломина (в интервью El País):

Война на Украине сейчас является приоритетом, но она закончится рано или поздно. Надеюсь, это произойдет скорее рано, чем поздно, и на тех условиях, которые мы все хотим для украинцев.

Бывший посол США в России Джон Салливан (в интервью Foreign Policy):

Я с пессимизмом смотрю на будущее Украины, потому что ни одна из сторон на данный момент не стремится к переговорам. <…> Так что патовая ситуация — это лучшее, на что мы можем надеяться в обозримом будущем.

Что пишут военные блогеры

Zаписки Vетерана:

Всем, кто думал, что война его не коснется — большой привет. Все это надолго, будет еще очень трудно, длительно и страшно. Нужно с этим смириться и перестроиться. Назад дороги нет и не будет.

Ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю после вторжения (Курск и возможные др. локации) ничего не закончится. Извините, кого расстроили.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев

Правильнее честно сказать, что <…> нас ждет плотное, вязкое противостояние, потому что Киев пошел ва-банк в этой ситуации. Все или ничего. Если операция успешна, хоть в каком-то, самом минимальном формате, Запад даст денег. Если нет — киевский проект будут сворачивать. Запад и готовил эту военную операцию. Поэтому не будет ничего сейчас быстро и легко.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов