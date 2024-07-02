Военный конфликт России и Украины завершится до конца 2024 года. Такой прогноз в эфире Первого канала озвучил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Его слова 2 июля приводит ТАСС.

Алаудинов подчеркнул, что «мы собираемся в этом году завершить СВО».

«Я больше чем уверен, что в этом году осенью мы СВО завершим. Об этом я говорил и в 2022 году, и в 2023-м, и в 2024-м. Об этом уже знает и наш враг тоже», — сказал он.

По словам генерала, в Киеве «уже есть понимание», что военные действия близятся к завершению.

Алаудинов неоднократно делал заявления о сроках возможного окончания российско-украинского конфликта. В начале июня он заявил, что военная операция «завершится победой России» до конца 2024 года.

В разговоре с RT Алаудинов говорил, что Генштаб ВС России «проработал все тонкости» ведения боевых действий на Украине.

«Мы готовимся к решающему бою, который завершит СВО. Перед нами стоит задача дать возможность противнику собрать все свои ресурсы, бросить их в нашем направлении, чтобы мы смогли размыть и уничтожить украинские силы», — отметил командир «Ахмата».

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев призвал президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, передает «Интерфакс-Украина». По мнению главы венгерского правительства, такое решение поможет ускорить начало переговоров с Россией.

Зеленский в июне заявил, что Киев не хочет затягивать военный конфликт и готов начать переговоры с Москвой «хоть завтра», если Россия выведет свои войска с украинской территории.