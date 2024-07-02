Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приехал в Киев с необъявленным визитом, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваси. Это первый визит Орбана в страну с момента начала военных действий.

В сообщении пресс-секретаря Орбана указано, что помимо венгерско-украинских двусторонних отношений Орбан и Зеленский обсудят возможность мирного урегулирования конфликта на Украине. Эту тему переговоров Хаваси обозначил как «самую важную».

Издание Financial Times со ссылкой на источник писало, что поездке Орбана предшествовали длительные переговоры по вопросу прав венгерского меньшинства, проживающего на западе Украины. По данным Будапешта, в Закарпатье проживают 150 тыс. венгров. Вопрос о соблюдении их прав — одна из основных претензий венгерских властей в отношении Киева.

Критики Орбана убеждены, что он использует свою поездку в Киев для продвижения российской позиции по конфликту на Украине, пишет The Guardian.

Визит Орбана на Украину проходит на следующий день после того, как Венгрия стала председательствовать в Совете ЕС. До этого венгерский премьер посещал Киев в 2015 году и встречался с тогдашним украинским президентом Петром Порошенко, отмечает Bild.

«И формальная и реальная причина визита Орбана в Украину — полугодовое главенство Венгрии в Совете Европейского Союза», — утверждает источник украинского издания «Страна.ua».

Венгрия неоднократно выступала против военной поддержки Украины со стороны ЕС и блокировала выделение денежных средств, которые предполагалось передать Киеву.

«Моя позиция сегодня заключалась в том, что Венгрия не будет участвовать в поставках оружия, мы не будем мешать другим делать это, но мы не готовы нести какое-либо финансовое бремя из-за поставок оружия другим», — говорил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгерские власти держат открытыми каналы связи с Москвой. В частности, Сийярто совершил по меньшей мере пять поездок в Россию с начала боевых действий. В рамках своего последнего визита министр посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), прошедший в начале июня.